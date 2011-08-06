600 مددجوی کمیته امداد بجنورد توسط خیرین اطعام شدند

رضا وحدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان 600 مددجوی تحت حمایت این نهاد توسط خیرین استان وکمیته امداد اطعام شدند.



وی با بیان اینکه این اطعام به صورت جیره خشک و گسترانده شدن سفره های افطاری است تصریح کرد: از مجموع اطعام شدگان 300 نفر در سومین روز از مبارک رمضان توسط نیکوکاران و 300 نفر نیز در چهارمین روز از ماه مبارک رمضان از محل اعتبارات کمیته امداد این نهاد اطعام شدند.

وی اظهار داشت: اعتباری بالغ بر 15 میلیون ریال برای اطعام نیازمندان در این دو شب هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه این نهاد آماده جمع آوری کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین نیکوکار است افزود: برنامه اطعام نیازمندان و اکرام ایتام تا پایان ماه مبارک رضان ادامه دارد به همین منظور خیران می توانند در هریک از شبهای ماه مبارک رمضان نسبت به این عمل خیر اقدام کنند.

رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره) منطقه یک بجنورد گفت: در حقیقت اجرای این برنامه ها برای احیاء سنت حسنه انفاق و نیکوکاری در بین مردم و کمک به معیشت نیازمندان استان همه ساله در ایام ماه مبارک رمضان صورت می گیرد.

