تجمع برخی پرستاران یک بیمارستان/ اعتراض به تبعیض در پرداخت کارانه

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار با تایید خبر تجمع پرستاران مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)، به خبرنگار مهر گفت: پرستاران این بیمارستان از مدتها قبل مشکلاتی دارند که بارها به صورت شفاهی مطرح کرده اند. البته یک ماه قبل نیز در نامه ای که بیش از 400 امضا پای آن بود به وزیر بهداشت، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران و سازمان نظام پرستاری، خواستار رسیدگی به حل مشکلات خود شدند.

وی با اشاره به اینکه تا امروز هیچ اتفاق خاصی در زمینه حل مشکلات پرستاران رخ نداده است، افزود: این موضوع باعث شد تا تعداد زیادی از پرستاران در محوطه فضای باز بیمارستان تجمع کنند.

دبیرکل خانه پرستار با بیان اینکه در ادامه پرستاران معترض به طرف سالن تصویربرداری بیمارستان هدایت شدند، گفت: ابتدا مدیر بیمارستان برای پرستاران صحبت کرد و سپس نماینده پرستاران در حال بیان علت تجمع بود که رئیس بیمارستان میکروفون را از دست او گرفت و همین مسئله باعث شد جو سالن متشنج شود.

شریفی مقدم با اشاره به اینکه پرستاران از من خواستند به نمایندگی از آنها صحبت کنم، ادامه داد: من در همان ابتدای صحبتم گفتم که خطاب من وزیر بهداشت است چون 90 درصد مشکلات مربوط به وزارت ایشان است.

وی سپس به دلایل تجمع پرستاران اشاره کرد و افزود: تبعیض در پرداخت حقوق کارکنان مابین وزارتخانه های بهداشت و علوم از جمله موضوعات اعتراضی پرستاران است.

دبیرکل خانه پرستار همچنین به تبعیض در ساعت کار نیروهای ستادی وزارت بهداشت و دانشگاهها و بیمارستانها اشاره کرد و گفت: این دسته از نیروها از 28/9/89 و به دنبال ابلاغ کاهش ساعت کار به دلیل آلودگی هوا، در هفته 32 ساعت کار می کنند که در ماه رمضان به 25 ساعت رسیده است اما پرستاران بین 40 تا 44 ساعت کار می کنند که اختلاف 12 ساعتی در ساعت کار نیروهای ستادی و بیمارستانی با پرستاران دیده می شود.

شریفی مقدم در ادامه با اشاره به کارانه پرداختی پرستاران که همواره کمتر از کارانه پزشکان است، افزود: پرستاران بیمارستان امام (ره) 6 ماه است که کارانه خود را دریافت نکرده اند. در حالی که کارانه پزشکان 100 تا 500 برابر پرستاران است.

وی با اعلام اینکه مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) دارای نیروی مازاد ستادی و اداری است، ادامه داد: طبق استاندارد به ازای یک پرستار می بایست یک نیروی اداری وجود داشته باشد اما در حال حاضر به ازای هر تخت در این بیمارستان 5 نیرو وجود دارد که 4 نفر آنها اداری و ستادی هستند.

دبیرکل خانه پرستار به سخنان رئیس بیمارستان امام خمینی(ره) در جمع پرستاران اشاره کرد و افزود: دکتر اعتمادیان عنوان داشتند که این بیمارستان 18 میلیارد تومان بدهی دارد که از گذشته بوده است. همچنین ما نمی دانیم با 3 هزار نیروی مازاد ستادی و اداری چکار کنیم.

شریفی مقدم در پایان تاکید کرد: این تجمع ساعت 11 بدون نتیجه خاصی به پایان رسید.