ابراهیم گله دار زاده در گفتگو با مهر از برگزاری مراسم لحظه های نیلوفری در ایام ماه مبارک رمضان خبر داد و اظهار داشت: ایجاد لحظات شور و نشاط در میان خانواده ها، ترویج فرهنگ روزه داری، احیاء فرهنگ بومی و کهن روزه داری مناطق مختلف کشور از جمله اهداف این مراسم است.



گله دار زاده تصریح کرد: بخش عمده این برنامه با مشارکت بخش خصوصی در حال انجام است.

وی بیان داشت: در شبهای مبارک رمضان این اداره کل برنامه های شاد و جذابی برای شهروندان البرزی در نظر دارد که از جمله می توان به برگزاری انواع مسابقات برای سنین مختلف، موسیقی سنتی، تواشیح، دعوت از هنرمندان نامی سینما، تئاتر تلویزیون و...اشاره کرد.



معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد استان البرز گفت: در این مراسم از بازیگران سریال مختار نامه، قهوه تلخ و مجریان معروفی مانند دکتر نظری، شهریاری و احمد زاده دعوت شده است.



وی در پایان افزود: هر شب با یکی از پیشکسوتان حوزه تئاتر، سینما وتلویزیون گفتگوی صمیمی در خصوص ایام رمضان خواهیم داشت.