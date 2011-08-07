ارتباطات بین ستاره ای امکان پذیرتر از تصور/ لزوم ایجاد مرکز تماس با بیگانگان

به گزارش خبرگزاری مهر، "ژیل تارتر" از دانشمندان قدیمی در پروژه SETI معتقد است با توجه به عظمت کهکشان راه شیری، انسان تا کنون توانسته وسعتی به اندازه یک فنجان قهوه را در مقابل وسعت اقیانوسهای زمین مورد بررسی قرار دهد، این در حالی است کهکشان جای بسیار وسیعی است، پس مناطق گسترده ای از آن ناشناخته باقی مانده است.

تارتر می گوید با در نظر گرفتن اینکه تمدنهای فناورانه دیگری در کهکشان راه شیری حضور دارند و برخی از زیر مجموعه های آنها در تلاشند تا با کمک فانوسهای رادیویی با دیگر مناطق ارتباطات رادیویی برقرار کنند، ردیابی این سیگنالها تنها نیازمند زمان خواهد بود و هیچ تردیدی در مورد وجود آنها وجود نخواهد داشت.

برای مثال رشته تلسکوپهای یک کیلومتر مربعی که توسط ائتلافی بین المللی برنامه ریزی شده و در حال ساخته شدن است می تواند فانوسهای پرقدرت رادیویی را در هر نقطه ای از کهکشان ردیابی کند. اما در عین حال می توان این فانوسها را با ستاره های نوترونی درخشان به اشتباه گرفت. اما تارتر امیدوار است به زودی یک تابش رادیویی واضح ردیابی شود و زمانی که بهت و شگفتی از اینکه انسان در جهان تنها نیست، کاهش پیدا کرد، مناقشات بر سر اینکه باید به این سیگنال پاسخی داده شود یا نه، آغاز خواهد شد.

اما چه کسی از جانب زمین سخن خواهد گفت؟

"جان بیلینگام" از موسسه SETI و "جیمز بنفورد" از موسسه علوم ریزامواج می گویند برای غافلگیر نشدن در "روزی که زمین می ایستد" باید امروز نشست بین المللی را به وجود آورد تا در آن بر سر اینکه آیا باید به بیگانگان فضایی پاسخ داد و چگونه باید پاسخ داد، به توافق رسید. تا کنون آنچه به سوی ستاره ها ارسال شده کاملا بی ضرر و بی خطر بوده اند: ملودی های موسیقی، خوشامدگویی ها به دو زبان روسی و انگلیسی، پیامهای فیس بوکی و هیروگلیفهایی به شکل مدرن اما برای پیامهای آینده باید برنامه ریزی های دقیق انجام شود.

به گفته تارتر در صورتی که تمدن هوشمندی وجود داشته باشد، این تمدنها تا کنون با عبور از مقابل خورشید و رصد زمین از وجود انسانها و زمین آگاه شده اند. همچنین اخترشناسان بیگانه نیز می توانند به شیوه انسانها اتمسفر زمین را ردیابی کرده باشند و دریافته باشند که این سیاره مملو از حیات و زندگی است. همچنین تمدنهای بسیار پیشرفته می توانند درخشش شهرهای زمینی را محاسبه کرده باشند و برجهای غول پیکر رادیویی نیز که ابعادی برابر ابعاد شهر شیکاگو خواهند داشت قابلیت شنیدن صدای تلویزیونها و رادیوهای زمینی و دیگر سیگنالهایی که از زمین به فضا نشت می کنند را خواهند داشت.

بر اساس گزارش دیسکاوری، در نهایت، تارتر می گوید شاید بیگانه های فضایی نیز مانند "بیلینگام"، "بنفورد" و استفان هاوکینگ که سخنان وی درباره ضرورت پیشگیری از برقراری ارتباط با بیگانگان بسیار جنجالی شده بود، برای برقراری ارتباط با دیگران نگران باشند و از این رو هرگز سیگنالی ارسال نخواهند کرد و تنها به پیامهای بی نتیجه ای که از سوی زمین ارسال می شوند، گوش خواهند سپرد.