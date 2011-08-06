واردات 30 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی غضنفری با استناد به آمار گمرک جمهوری اسلامی افزود: در چهار ماه نخست امسال 13.3 میلیارد دلار کالا از کشور صادر شده است، ضمن اینکه رقم واردات در این مدت 18.3 میلیارد دلار بوده که این ارقام نشانگر کاهش 30 درصدی واردات نسبت به مدت مشابه سال قبل است. در همین حال، دراین مدت همچنین 72 درصد واردات از محل ارز حاصل از صادرات تامین شده است .

در چهارماه نخست سال 89 میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی 21.4 میلیون تن و به لحاظ ارزشی 9.35 میلیارد دلار بوده است . همچنین واردات دراین مدت از نظر وزنی 15.4 میلیون تن و به لحاظ ارزش 19 میلیارد دلار برآورد شده است .

وزیر صنعت ، معدن و تجارت تاکید کرد: آمارهای کاهشی واردات نسبت به صادرات نشان دهنده آن است که برنامه های مدیریت واردات به خوبی پاسخگو بوده و آثار نتایج حاصل از مدیریت واردات در حال نمایان شدن است. از نظر غضنفری ، مدیریت واردات برنامه ای بلند مدت است که گام به گام پیاده سازی است .

وی همچنین گفت : میزان صادرات غیرنفتی درچهارماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل ، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 13.7 و 42.6 درصد رشد داشته است .

به گفته وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، دراین مدت میزان صادرات غیرنفتی از نظر وزنی حدود 30 درصد کاهش داشته و از نظر ارزشی نیز کاهش 3.5 درصدی را تجربه کرده است .

وی درعین حال تصریح کرد : در چهارماه نخست امسال ، صادرات و واردات با احتساب میعانات گازی هر کدام از نظر وزنی به ترتیب 24.4 و 10.9 میلیون تن برآورد شده است .

وزیر صنعت ، معدن وتجارت تاکید کرد : از ابتدای شهریورماه امسال سیستم ایران کد بر روی کلیه کالاهای وارداتی اعمال می شود که اجرای این سیستم به مرور اثر آن را در کیفیت کالاها مشاهده خواهیم کرد و کالای خارج از این سیستم قاچاق محسوب می شود.