نخبگان مطبوعات خوزستان تجلیل می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید لطف الله سپهر با اشاره به 17 مرداد روز خبرنگار، ضمن تبریک به خانواده مطبوعات و خبرنگاران، این روز را فرصت خوبی برای تجلیل از زحمات و خدمات خالصانه این قشرعظیم فرهنگی، رسانه های جمعی، محلی و مکتوب در کشور و استان دانست و افزود: به حق رسانه های مکتوب پل ارتباطی مردم و حکومتند و بهترین، ارزان ترین و سهل الوصول ترین ابزار برای انتقال مفاهیم و آموزه های دین، سیاستهای کشور و انتقال عملکرد نظام در خدمت حکومت هستند.

سپهر با بیان اینکه مطبوعات زنده و پویا بهترین ابزار برای حکومت به شمار می روند، اظهار داشت: مطبوعات مثبت همراه نظام حسنه ای از حسنات و ابزار فرهنگی هستند. من معتقدم حکومت باید از نظر سخت افزاری، نرم افزاری، حقوقی و خدمات بیمه ای توجه ویژه ای به خبرنگاران داشته باشد.



مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با بیان اینکه هر قشری در جامعه یک روز را دارد که بنام آنهاست و باید از آنها تجلیل شود، تصریح کرد: در روز خبرنگار هم حکومت و دولت باید به خبرنگاران پاداش مناسبی بدهد و به دلیل خدمات یک ساله از آنها قدردانی کند.



سپهر افزود: خوشبختانه با وجود تنوع دیدگاه های سیاسی در مطبوعات استان، اما همدلی و همراهی آنها در انعکاس رویدادها و مناسبتهای نظام، مباحث سیاسی، اجتماعی، همراهی دیدگاه مردم با دولت در طرح هدفمندسازی یارانه ها به وضوح به چشم می خورد که این جای تشکر فراوان دارد.



وی ادامه داد: امیدوارم مطبوعات و خبرگزاریهای استان در سال جهاد اقتصادی نیز مانند گذشته در راه انعکاس عملکرد نظام و ملت ایران جهادی عمل کنند.



دبیر شورای فرهنگ عمومی خوزستان با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در کشور و استانها روز خبرنگار را جشن می گیرد، گفت: در استان خوزستان نیز مراسم بزرگداشت روز خبرنگار به صورت شایسته ای با همکاری استانداری خوزستان، 16 مردادماه ساعت 18 در تالار گیت بوستان با حضور استاندار خوزستان، مسئولین استانی، محلی، اصحاب رسانه و مطبوعات برگزار می شود.



سپهر با اشاره به تجلیل از نخبگان مطبوعات و خبرگزاریهای استان در این روز، افزود: امسال به دلیل دل نگرانیهای دوستان مطبوعاتی در سالهای گذشته، برگزاری مراسم بزرگداشت روز خبرنگار را به اصحاب رسانه واگذار کردیم و پنج کمیته شامل کمیته آگهیها، رفاهی، آموزشی، شورای حل اختلاف و کمیته برگزاری مراسم روز خبرنگار را تشکیل دادیم و با تجمیع همه سلیقه های مطبوعات استان مراسم بزرگداشت روز خبرنگار امسال را برگزار می کنیم.



وی بیان کرد: در این مراسم از پیشکسوتان عرصه مطبوعات، خانواده های شهدا و خانواده های اصحاب فعال مطبوعات که اکنون در میان ما نیستند تجلیل می شود.