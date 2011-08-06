به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابایی عکاس مستند – اجتماعی با بیان این مطلب گفت: اگر بازدید کوتاهی از نمایشگاه قرآن داشته باشیم می‌بینیم که 80 درصد غرفه‌ها، از هنر عکاسی در انتقال مفاهیم و موضوعات قرآنی استفاده کرده‌اند.

وی افزود: در چند سال اخیر با توجه به تغییر نگاه‌‌ها وبرگزاری مسابقات مختلف عکس قرآنی، عکس آسمانی و... عکاسان ترغیب به گرفتن عکس با موضوعات و مفاهیم قرآنی شده‌اند و همچنین استقبال خوبی نیز از این نمایشگاه‌ها شده است.

بابایی درباره تاثیرگذاری عکس قرآنی در زندگی عمومی مردم گفت: در همه دنیا این موضوع مطرح است که «عکس، مکث» است. یعنی هرکس عکس خوب می‌بیند روی آن مکث کرده و به آن می‌اندیشد

وی ادامه داد:‌ در بازدیدی که از غرفه‌های عکس نمایشگاه قرآن‌کریم داشتم، بازدیدکنندگان روی اغلب عکس‌ها مکث کرده و با تعمق به هر عکس نگاه می‌کنند.

این عکاس مستند – اجتماعی با اشاره به اینکه با ورود دوربین‌های دیجیتالی، بازار بورس عکاسی به‌وجود آمده است،‌تصریح کرد: در این بازار بورس، عکاسی می‌تواند موفق باشد و عکس خوب بگیرد که در عین داشتن تجربه و صنعت، از علم عکاسی هم آگاه باشد و این سه را با یکدیگر تلفیق کند.