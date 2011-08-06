محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر ، درباره پیشنهادات ارائه شده از سوی دولت به مجلس برای تغییر آیین نامه داخلی مجلس گفت : اصلاح آیین داخلی مجلس توسط نمایندگان به تصویب می رسد، لذا در این رابطه ارائه لایحه پیشنهادی از طرف دولت معنا ندارد .

وی ادامه داد: ارائه پیشنهادات از طرف دولت برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس اشکالی ندارد اما این پیشنهادات کاربردی و عملیاتی نیست.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این پیشنهادات زمانی جنبه عملی پیدا خواهد کرد که به صورت طرحی از جانب نمایندگان به کمیسیون تدوین آیین نامه داخلی مجلس ارائه شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه تصویب پیشنهادات اصلاح آیین نامه داخلی مجلس نیازمند موافقت دو سوم نمایندگان در صحن علنی مجلس است، گفت: عملیاتی کردن این پیشنهادات به راحتی اتفاق نمی افتد و نیازمند ایجاد اراده ای محکم در مجلس شورای اسلامی است که تنها از طریق ارائه طرحی با محوریت جمعی از نمایندگان که از اعتبار خوبی در مجلس و در میان سایر نمایندگان برخوردار باشند امکان پذیر است.

وی با اشاره به اینکه پیشنهادات دولت برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس هفته گذشته با اجازه هیئت رئیسه در صحن منتشر شد اظهار داشت: این پیشنهادات اگر زمینه رای آوری در مجلس نداشته باشند به نتیجه نمی رسد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد رضا میرتاج الدینی در خصوص موضوعات پیشنهاد شده به مجلس برای اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی توضیح داده است: صدور بیانیه و قطعنامه و اجرایی نمودن آنها، اعلام وصول و بررسی سوال و استیضاح و اعمال برخی اصلاحات نظارتی، نحوه بررسی لایحه بودجه سالانه و تقدیم متمم بودجه از سوی مجلس، بررسی و ارجاع گزارش تحقیق و تفحص به قوه قضائیه در قالب کیفر خواست و الزام روسای قوای مجریه و قضائیه به ارائه گزارش شفاهی در مجلس از جمله مواردی است که دولت پیشنهاداتی را برای اصلاح آن به مجلس ارائه کرده است.