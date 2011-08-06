نمایشگاه آثار نقاشی هنرمند خوزستانی در موسسه صبا

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نمایشگاه 32 اثر نقاشی رنگ روغن و ترکیب مواد به نمایش درآمده است. این آثار با الهام از خوشنویسی و در قالب های مدرن و انتزاعی خلق شده است.

مجید محمدخواه متولد سال 1342 است که نقاشی را به صورت آکادمیک از سال 1363 شروع کرده است. وی بیشتر این سال ها مشغول تدریس بوده و در 3 سال اخیر نمایشگاه های گروهی و انفرادی زیادی، در استان خوزستان برپا کرده است. گفتنی است نمایشگاه فوق اولین نمایشگاه وی، در استان تهران است.

نمایشگاه آثار نقاشی مجید محمدخواه دوشنبه 17 مرداد، ساعت 16، در نگارخانه خیال نو موسسه فرهنگی هنری صبا، گشایش می یابد.

علاقه مندان می توانند برای بازدید از این نمایشگاه به خیابان ولی عصر، خیابان طالقانی غربی، خیابان شهید برادران مظفر، شماره ۱۲۵ مراجعه کنند. این نمایشگاه تا 2 شهریور همه روزه بجز ایام تعطیل، از ساعت 10 لغایت 18 ، میزبان عموم بازدیدکنندگان خواهد بود.