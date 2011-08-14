به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه پیش از این نام نماینده فوتسال قم در لیگ برتر باشگاههای کشور از ارم کیش به تربیتبدنی تغییر کرده بود و حتی در فصل گذشته به دنبال توافق مسئولان تربیتبدنی استان قم با حامی مالی جدید، این تیم با نام "کیش ایر" در رقابتهای پر سابقه لیگ برتر فوتسال به میدان رفت، اما در لیگ سیزدهم علاقمندان به فوتسال این تیم را با نام صبا در لیگ برتر خواهند دید، تیمی که با بازیکنان بومی به مصاف حریفان میرود.
تغییر نام از ارم کیش و کیش ایر به صبای قم
بعد از مشکلات فراوانی که این تیم به دنبال کناره گیری مسئولان شرکت ارم کیش از تیم داری، متحمل شد، در آستانه سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور، تمام نام ها اعم از ارم کیش، تربیت بدنی و کیش ایر کنار رفت و این تیم با نام صبا در لیگ صف آرایی می کند.
صبا در کنار ماهان، منصوری و گیتی پسند مدعیان لیگ جدید
اکنون نام بزرگ صبا در کنار نام های مطرحی همچون فولاد ماهان، منصوری قرچک، گیتی پسند اصفهان و پرسپولیس تهران در سیزدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور به میدان خواهد رفت تا صبا امید قمی ها برای موفقیت در لیگ برتر باشد.
مربیان بومی در راس کادر فنی
در کادر فنی تیم فوتسال صبای قم سید مهدی غیاثی به عنوان سرمربی در راس قرار دارد، شخصیتی که خودش یکی از اولین مربیان تاریخ فوتسال قم در لیگ برتر محسوب می شود و در اوایل حضور ارم کیش سابق در لیگ برتر، سابقه هدایت این تیم را در کارنامه دارد.
در کنار این مربی با تجربه و بومی فوتسال قم، مهدی جعفری یگانه از چهره های سابق فوتسال و فوتبال قم به عنوان سرپرست حضور دارد، ضمن اینکه حسین گنجیان به عنوان مربی و بدنساز انی تیم در لیگ برتر فوتسال فعالیت میکند.
هفت دوره حضور موفق ارم کیش قم در لیگ برتر
نماینده قم در حالی در سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با نام صبای قم شرکت میکند که در هفت دوره گذشته مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور این تیم با نام ارم کیش به میدان میرفت و در این مدت دو عنوان نایبقهرمانی لیگ برتر در دورههای ششم و دهم لیگ برتر را نیز به دست آورده بود.
ناکامی فوتسال قم با نام های تربیت بدنی و کیش ایر
همچنین به دنبال کنارهگیری شرکت ارم کیش از حمایت مالی از این تیم در پایان لیگ دهم، این تیم در لیگ دو فصل گذشته نیز مورد حمایت تربیتبدنی قم بود و در لیگ برتر فوتسال شرکت کرد، ولی سال گذشته با نام کیش ایر قم به مصاف لیگ برتریها رفت و در این دو فصل رده های پائین جدول رده بندی را کسب کرد.
در لیگ یازدهم تیم تربیت بدنی در بین 14 تیم در مکان دوازدهم ایستاد و از خطر سقوط نجات یافت و در لیگ دوازدهم نیز تیم کیش ایر در بین 12 تیم در رده دهم ایستاد و موقعیت خود را در مسابقات لیگ برتر فوتسال حفظ کرد.
جدال صبا با پرسپولیس و ستارگانش در هفته نخست لیگ سیزدهم
صبای قم در کنار تیمهای شهید منصوری قرچک، فولاد ماهان اصفهان، میثاق تهران، راه ساری، گیتیپسند اصفهان، ارژن فارس، شرکت ملی و حفاری ایران، فیروزصفه اصفهان، گسترش فولاد تبریز، دبیری تبریز، شهرداری ساوه و علم و ادب مشهد تیمهای حاضر در سیزدهمین دوره لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور را تشکیل میدهند.
سیزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور از هشتم شهریور ماه آغاز میشود و طی آن 14 تیم حاضر در فصل جدید این مسابقات برای کسب سیزدهمین جام قهرمانی فوتسال باشگاههای کشور با یکدیگر به رقابت میپردازند.
هفته نخست این مسابقات، با انجام دیدارهای مهم و حساسی برگزار میشود که طی آن در شهر مقدس قم تیم فوتسال صبا در دیداری خانگی برابر تیم مطرح و ریشه دار تاریخ رقابت های لیگ برتر یعنی پرسپولیس و ستارگانش نظیر شمسایی و حیدریان صف آرایی میکند.
نظر شما