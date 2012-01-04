سنگ قبر دختر مظفرالدین شاه؛ رهاشده در تلی از خاک

به گزارش خبرنگار مهر، اشرف الملوک فخرالدوله دختر مظفرالدین شاه در سال 1304 ه‍جری قمری متولد شد. فخرالدوله به عنوان بانویی مؤمن، با کفایت و نیکوکار مشهور است. او از ثروت خود در امور خیریه فروگذاری نکرد. از جمله کارهای مهم او تاسیس آسایشگاه سالمندان در املاک موروثی‌اش واقع در کهریزک است که امروزه جزو بزرگترین مؤسسات یاری رسانی به مصدومان، از کار افتادگان و سالمندان به شمار می‌رود.

او در اواخر دوره قاجار و در گیر و دار اقدامات سردار سپه، در حدود 78 دختر و پسر یتیم را تحت پوشش قرار داد و به همراه جمعی از زنان خیر در اطراف پرورشگاه که بعدها بنگاه خیریه بانوان نیکوکار نامیده شد از دختران و پسران نگهداری می‌کرد.

فخرالدوله در 25 دیماه 1334 ه‍جری شمسی در سن 73 سالگی در تهران درگذشت و در ابن‌بابویه شهر ری به خاک سپرده شد.

اکنون محل دفن این بانو در وضعیت بسیار نابه سامانی قرار دارد به نحوی که قبر وی در میان خرابه های اطراف پنهان مانده است. همچنین درست در زیر زمین این محوطه، فضایی خالی وجود دارد که این مکان را به محلی دنج برای حضور معتادان تبدیل کرده است!

از سوی دیگر نه تنها به محل دفن این بانو بی اعتنایی شده است بلکه بسیاری از یادگارهای دیگر او از جمله مسجد فخرآباد نیز در شرایط نابه سامانی قرار دارد به طوری که در کنار این مسجد مجتمع تجاری عظیمی درحال ساخت است که با تکمیل آن، گنبد این مسجد ثبت شده در فهرست آثار ملی در حصار پاساژ گم می شود.

اما در کنار قبر فخرالدوله، قبر محمد حسین خان امینی ملقب به امین الدوله نیز وجود دارد و کمی آن طرف تر نیز قبری است که مشخص نیست از آن چه کسی بوده چون مدتی است که سنگ مرمر آن به سرقت رفته است!

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گزارش و عکس از فاطیما کریمی