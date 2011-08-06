"تقدیر یک مادر" نمایش رادیویی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، "تقدیر یک مادر" نوشته ویدا دانشمند به سردبیری شهلا دباغی درباره دو زن است که بر سر یک نوزاد دچار اختلاف میشوند که این اختلاف با قضاوت امام علی (ع) حل و فصل میشود.
این نمایش با حضور بازیگرانی چون مهین فردنوا، رویا فلاحی، نوشین حسنزاده، مهرخ افضلی، مهدی طهماسبی، مهدی گیاهی، مینا شجاع و علیاصغر دریایی ضبط شده است.
"تقدیر یک مادر" از 25 تا 28 مرداد هر شب ساعت 23:30 ساعت در شبکه رادیویی جوان پخش خواهد شد.
دیگر عوامل این نمایش عبارتند از تهیه کننده: شهناز دهکردی، صدابردار: رضا طاهری، افکتور: نرگس موسیپور.
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