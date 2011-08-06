تجلیل از خبرنگاران احترام به تلاشهای آنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی استان با انتقاد از اینکه بعضی از اعضا بدون مطالعه مصوبات کارگروه ها با تصویب آنها موافقت می کنند، اظهار داشت: دستگاه های حاضر در شورا موضوعات پیشنهادی خود را به موقع اطلاع دهند تا سایر اعضا پیش از جلسه آنها را مطالعه کنند و در صورت نیاز با مستندات کافی در جلسه حاضر شوند.

وی فرا رسیدن روز خبرنگار را به خبرنگاران و اصحاب رسانه تبریک گفت و با اشاره به مراسم تجلیل از خبرنگاران افزود: تجلیل از کسانی که در طول سال با وجود تمام مشکلات و کمبودها و با کمترین امکانات برای پوشش خبر در استان تلاش می کنند کار ارزشمندی است. از آنجا که چند سالی است که از برگزاری مراسم جداگانه در هر دستگاه برای تقدیر از خبرنگاران جلوگیری شده، اگر دستگاهی می خواهد از خبرنگاران حوزه خود تقدیر کند، در قالب برنامه ای که قرار است به این منظور برگزار شود انجام دهد.



استاندار خوزستان از مدیران دستگاه ها خواست در صورت امکان در این مراسم شرکت کنند و عنوان کرد: حضور مدیران در مراسم روز خبرنگار، هم تشویقی برای آنان است و هم احترام به تلاشهای آنان خواهد بود.



حجازی در ادامه با بیان اینکه جلسات ستاد هدفمندسازی یارانه ها به طور مرتب تشکیل می شود، تصریح کرد: این موضوع سه بخش اصلی دارد که باید به طور مرتب پیگیری شوند. بخش اول نظارت و کنترل بر قیمتهاست که دستگاه ها باید به آن توجه ویژه داشته باشند.



وی اضافه کرد: بخش بعدی مدیریت یارانه هاست. بعضی روستائیان به لحاظ تعداد خانوار و شرایط زندگی که دارند، رقم مناسبی را دریافت می کنند. در بعضی استانهای کشور کارهایی انجام شده که این مبلغ را در کارهای اساسی سرمایه گذاری کرده اند و به جای آنکه این پول را صرف هزینه های جاری و کارهای مصرفی کنند، بدینوسیله آن را به پس اندازی مطمئن برای خود و خانواده تبدیل کرده اند. این کار را می توان در استان خوزستان نیز ترویج کرد.



استاندار خوزستان بر مدیریت و نظارت بر وضعیت واحدهای صنعتی و کشاورزی تاکید کرد و یادآور شد: نباید به دلیل هدفمندسازی یارانه ها آسیبی به این بخشها وارد شود و این تنها با تلاش و توجه نهادهای مربوطه ممکن است.



حجازی سومین بخش مهم در حوزه هدفمندسازی یارانه ها را اطلاع رسانی دانست و گفت: قرار بوده است که با اجرای این طرح یک صرفه جویی در سطح کشور آغاز شود و شهرهایی که از قدیم مصرفی بوده اند، الگوی مصرف خود را تغییر دهند. در این راستا در استان خوزستان برای مثال تاکنون 27 درصد در مصرف آرد، 12 درصد در مصرف سوخت و 17 درصد در مصرف گازوئیل کاهش داشته ایم. این نشان می دهد که این موضوع هنوز جای کار دارد.



وی در پایان ماه مبارک رمضان و فرهنگ جاری در آن را فرصت مناسبی برای تبلیغ و اطلاع رسانی در این مورد دانست و از ائمه جمعه و جماعات، فرمانداران و سایر دستگاه ها خواست در این راستا فعالیت کنند.



در جلسه شورای برنامه ریزی استان خوزستان، طرح جامع شهرستان هفتکل و طرح جامع شهر قلعه خواجه شهرستان اندیکا به تصویب رسید.

همچنین طرح جامع شهرستان رامهرمز مطرح شد که به دلیل پاره ای ایرادات به کارگروه بازگشت داده شده و تصویب نشد. علاوه بر این سه طرح، مصوبات کارگروه های دیگر استان مورد بررسی و تصویب رسید که از جمله مهمترین آنها می توان به پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان درباره طرح کشاورزی بدون خاک ورزی اشاره کرد.