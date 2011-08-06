رفع فقر اجتماعی و فرهنگی مشهد نیازمند ایده های نخبگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان قبل از ظهر شنبه در دیدار با جمعی از مشاوران جوان شهرداری اظهار کرد: گروه مشاوران جوان شهرداری باید در جهت رفع کاستی ها گام بردارند.

وی در ادامه با اشاره به برخی از معضلات شهری که ناشی از مدیریت ناصحیح است، اظهار داشت: علت اصلی مشکلات کنونی مشهد، گسترش شتابان و بدون مدیریت صحیح این شهر است.

به گفته وی، شهر مشهد در طی سه دهه گذشته از نظر جمعیت و وسعت چهاربرابر گسترش داشته است.

پژمان ادامه داد: در این دوران فقط نظاره گر مشکلات و کمبود ها بوده ایم که این امر سبب شده است در حال حاضر مجبور به بازنگری در برخی از بخش ها شویم.

وی در خصوص نبود سبک مشخص در معماری و شهرسازی مشهد، اظهارداشت: متاسفانه به دلیل عدم طراحی معماری ایرانی اسلامی در ساخت و سازها در حال حاضر طرحی نداریم که در سطح دنیا شناخته شده باشد.

پژمان ادامه داد: بارها به متولیان مربوطه برای طراحی معماری ایرانی اسلامی پیشنهاد کرده ایم که طرحی جامع ارائه دهند، ولی تاکنون اقدامی صورت نگرفته است.

شهردار مشهد بمباران تبلیغات ها برای فعالیت های تجاری سطح شهر را از نارسایی های این شهر دانست و گفت: این موارد ذهن مردم را تحت تاثیر قرار می دهد و نتیجه آن وجود رفتارهای ناهنجار در سطح شهر است.

پژمان در رابطه با درخواست مشاوران جوان مبنی بر اینکه چرا این گروه در شهرداری بکار گرفته نمی شوند، گفت: گروه مشاوران جوان را برای توانمندسازی و آشناکردن با مسائل مختلف جذب کرده ایم و هم اکنون شهرداری نیاز به نیروی جدید ندارد، اما در صورتی که استخدام نیروهای جدید مطرح شود، برخی از مشاوران نخبه جذب خواهند شد.