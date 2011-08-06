نشریات از سیاه نمایی دوری کنند/ لزوم بیان دردهای جامعه

به گزارش خبرنگار مهر، نجار جمعه شب در جشن روز خبرنگار خطاب به خبرنگاران گفت: در انعکاس اخبار به طور صحیح عمل کنیم و از سیاه‌نمایی و کم گذاشتن در این زمینه دوری کنیم.

وی افزود: اگر واقعیت‌ها بیان شود، مردم امیدوار می‌شوند.

استاندار کرمان در ادامه، یکی از وظایف مطبوعات ترویج روح عدالت، عفو و گذشت، معنویت و رفتارهای علوی در جامعه دانست.

وی با بیان اینکه مطبوعات باید کار و تلاش خود را به معنویات معطوف کنند، بیان کرد: گاهی به خاطر گذشت نکردن در یک لحظه، فجایعی به بار می‌آید که قابل پیش‌بینی نیست.

نجار افزود: اگر جامعه را به سمت اخلاق و معنویات پیش ببریم، آن موقع است که جامعه رشد و شکوفایی یافته و به اعتلا می‌رسد و رنگ آسایش و آرامش به خود می‌گیرد.

وی تصریح کرد: باید دید آیا در پر کردن صفحات نشریه خود به دنبال چنین مسئله‌ای هستیم و اگر اینگونه باشد، مطمئنا به اوج رسیده‌ایم.

نجار گفت: ما در یک نظام الهی، اسلامی و معنوی زندگی می‌کنیم و باید معنویت و اخلاق حرف اول را بزند.

استاندار کرمان گفت: باید نمایشگاهی به وسعت جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنیم از رفتارهای قرآنی داشته باشیم.

وی بیان داشت: مطبوعات باید در همه زمینه‌ها به این نقش بپردازند و اگر تمام روزنامه‌ها و نشریات هدایت و راهنمایی کنند، جامعه به خود می‌آید و احساس مسئولیت می‌کند.

نجار اذعان کرد: نشر و ترویج مسائل اخلاقی و معنوی و حرکت در راستای اصلاح امور بر عهده مطبوعات است.

وی افزود: ارتقای دانش حرفه‌ای یکی دیگر از موارد است که با راه‌اندازی خانه مطبوعات امکان‌پذیر شده، خبر باید صحیح و درست منتشر شود.

نجار تصریح کرد: نشریات باید جامعه را به سمت نشاط و امید سوق دهند، در غیر این صورت نه تنها مؤثر نیست بلکه ضرر و زیان نیز به دنبال دارد.

وی با تاکید بر بیان دردها و آسیب‌های واقعی جامعه گفت: گاهی به مسائلی می‌پردازیم که تنها صرف وقت است و هیچ اثری ندارد.

استاندار کرمان گفت: نباید وقت مخاطبان را با موارد بی‌محتوا و بی‌ارزش گرفته شود.

وی اظهار کرد: گاهی نیز دیده می‌شود که همان چیزهایی که بیگانه می‌گوید، در مطبوعات ما مطرح می‌شود، اما چگونه می‌خواهیم در پیشگاه عدل الهی پاسخگو باشیم.

نجار افزود: ما منتظر امام زمان (عج) هستیم اما گاهی دل ایشان را با نوشته‌هایمان به درد می‌آوریم و با بیگانه همراهی می‌کنیم.

وی تصریح کرد: نقش مطبوعات باید سازنده و در راستای اصلاح باشد، در غیر اینصورت گامی بر نداشته‌ایم.

نجار همچنین گفت: نوشته ما باید موجب ایجاد محبت و علاقه میان مسلمانان شود، نه اینکه گاهی آتش به میدان بیاوریم.



