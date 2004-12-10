تساوي تيم هاي ملوان و استقلال در نيمه اول

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين ديدار كه به قضاوت محسن تركي و در حضور 17 هزار تماشاگر در ورزشگاه تختي شهر انزلي برگزار شد ، عليرغم تلاش بازيكنان دو تيم در نيمه اول و موقعيت هايي كه هر دو تيم بدست آوردند ، دروازه ها بسته ماند و دو تيم به نتيجه تساوي بدون گل دست يافتند .

در نيمه اول ساير ديدارها كه بطور همزمان برگزار شد نيز ذوب آهن صدرنشين مسابقات برابر فجر سپاسي متوقف شد ، برق شيراز مقابل استقلال اهواز به تساوي بدون رسيد ، شموشك با يك گل سايپا را شكست داد ، ابومسلم با تك گل مجتبي جباري از پگاه گيلان پيش افتاد و پيكان با سپاهان در ورزشگاه پيكانشهر به تساوي 1-1 دست يافتند . براي تيم پيكان امير وزيري و براي سپاهان سعيد رمضاني گلزني كردند .

نتايج نهايي اين ديدارها متعاقبا ارسال خواهد شد .