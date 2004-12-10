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۲۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۲

هفته دوازدهم رقابت هاي ليگ برتر

تساوي تيم هاي ملوان و استقلال در نيمه اول

ديدار تيم هاي ملوان بندر انزلي و استقلال تهران در نيمه اول با تساوي به پايان رسيد .

به گزارش خبرنگار"مهر" در اين ديدار كه به قضاوت محسن تركي و در حضور 17 هزار تماشاگر در ورزشگاه تختي شهر انزلي برگزار شد ، عليرغم تلاش بازيكنان دو تيم در نيمه اول و موقعيت هايي كه هر دو تيم بدست آوردند ، دروازه ها بسته ماند و دو تيم به نتيجه تساوي بدون گل دست يافتند .
در نيمه اول ساير ديدارها كه بطور همزمان برگزار شد نيز ذوب آهن صدرنشين مسابقات برابر فجر سپاسي متوقف شد ، برق شيراز مقابل استقلال اهواز به تساوي بدون رسيد ، شموشك با يك گل سايپا را شكست داد ، ابومسلم با تك گل مجتبي جباري از پگاه گيلان پيش افتاد و پيكان با سپاهان در ورزشگاه پيكانشهر به تساوي 1-1 دست يافتند . براي تيم پيكان امير وزيري و براي سپاهان سعيد رمضاني گلزني كردند .
نتايج نهايي اين ديدارها متعاقبا ارسال خواهد شد .

کد مطلب 137655

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