محوطه طاق بستان وضعیت بهداشتی مناسبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، سعید امیری در کارگروه سلامت و امنیت غذایی و بهداشتی کرمانشاه، توجه به بهداشت محوطه طاقبستان را یکی از ضروری ترین اقدامات برشمرد و تصریح کرد: این مکان به لحاظ اهمیتی که در جذب گردشگر دارد باید مورد نظارت و بررسی دقیق قرار داشته باشد .

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کرمانشاه ضمن ضروری دانستن بحث ساماندهی محوطه تاریخی و بوستانهای مجاور طاقبستان، بر ارتقاء بهداشت این مکان تفریحی تاریخی تاکید کرد.

امیری در ادامه وجود مکانهای عرضه کننده دخانیات و بخصوص قلیان را یکی دیگر از معضلات اساسی طاقبستان عنوان و تصریح کرد: وجود این اماکن مطمئنا چهره زشتی را به این مکان تفریحی و پربازدید خواهد داد.

با هرگونه عرضه دام و مرغ زنده در کرمانشاه به شدت برخورد می شود

معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری کرمانشاه در ادامه با اعلام اینکه از این پس در شهر کرمانشاه با هرگونه عرضه دام و مرغ زنده به شدت برخورد می شود، گفت:عرضه کنندگان دام زنده تحویل مقامات قضایی خواهند شد لذا از همشهریان درخواست می شود از خرید هرگونه دام زنده جهت جلوگیری از شیوع بیماریها خودداری کنند.

وی در پایان خواستار تشکیل اکیپی متشکل از نمایندگان دامپزشکی، نیروی انتظامی، اجرائیات شهرداری و دیگر ادارات جهت جلوگیری از عرضه دام زنده در شهر و حاشیه شهر شد.