به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طالب‌پور سرپرست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به همراه امین غلامی مسئول کمیته بین‌الملل این فدراسیون بامداد امروز شنبه 15 مردادماه تهران را به مقصد چین ترک کرد.

طالب‌پور در این سفر ضمن انجام هماهنگی‌ها پیش از سفر کاروان ایران به این کشور، در مجمع انتخابات و مجمع عمومی فدراسیون جهانی فیزو(فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویی) شرکت می‌کند.

مجمع انتخابات فدراسیون جهانی فیزو(فدراسیون بین المللی ورزش دانشجویی) سه‌شنبه و چهارشنبه نهم و دهم آگوست در شنژن چین برگزار می‌شود که طی آن رئیس، نایب رئیس اول، چهار نایب رئیس دوم و 15 عضو اجرایی فیزو انتخاب خواهند شد.

مجمع فدراسیون جهانی دانشجویان هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود که دوره پیش آن چند روز قبل از برگزاری یونیورسیاد جهانی تایلند در سال 2007 برگزار شده بود.

بیست و ششمین یونیورسیاد دانشجویان جهان با حضور نمایندگان کشورمان طی روزهای 21 مرداد لغایت اول شهریورماه سال جاری در شهر شنژن چین برگزار می‌شود.