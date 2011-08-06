داوران مواد تبلیغی پانزدهمین جشن سینمای ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، این هیئت که به منظور ارزیابی و داوری بهترین اثر در بخش (عکس ، آنونس ، پوستر) فیلم انتخاب شده اند متشکل از پنج نفر (دو نفر از انجمن عکاسان و کانون تدوینگران و سه نفر کارشناس گرافیک و پخش فیلم به انتخاب دبیر جشن) هستند.

‌مجید صباغ بهروز، کاوه ایمانی، علی سرتیپی، امیر حسین علم الهدی، ‌حافظ احمدی اعضای این هیات را تشکیل می دهند. در پانزدهمین جشن سینمای ایران یک تندیس به بهترین عکس و دو لوح تقدیر به بهترین پوستر و بهترین آنونس اهدا می شود.

پیرو فراخوان اعلام شده علاقمندان شرکت کننده در این بخش می توانند آثار خود را تا 20 مرداد ماه به دبیر خانه پانزدهمین جشن سینمای ایران (خیابان بهارجنوبی ، ‌کوچه سمنان شماره 29 ) ارائه دهند

