به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس ضوابط و مصوبات مربوطه داوطلبان با توجه به شرایط خود می توانستند متقاضی یکی از سهمیه های اعلام شده شوند و بر همین اساس نیز می توانند انتخاب رشته کنند.

سهمیه مناطق

شرکت کنندگان متقاضی سهمیه مناطق با توجه به ملاک های زیر جزو یکی از مناطق1، 2 و 3 محسوب شده و در کارنامه اولیه آنها در نظر گرفته شده است.

ردیف ملاک الف برای داوطلبان نظام قدیم آموزش متوسطه، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دبیرستان یا هنرستان ب برای داوطلبان نظام جدید آموزش متوسطه (اعم از ترمی واحدی و سالی واحدی)، بخش محل اخذ مدرک تحصیلی دو سال آخر دبیرستان و دوره پیش دانشگاهی ج در صورتی که بخش محل اخذ مدرک تحصیلی داوطلبان سهمیه مناطق متفاوت باشد، سهمیه داوطلب براساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی منطقه مرفه تر (حتی یک سال از سه سال) تعیین می شود د فارغ التحصیلان دوره های کاردانی (فوق دیپلم) پیوسته آموزشکده های فنی و حرفه ای، بر اساس بخش محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره دبیرستان یا هنرستان (سال اول، دوم و سوم دبیرستان و یا هنرستان)، جزو یکی از سهمیه های مناطق 1 و 2 و یا 3 محسوب می شوند هـ داوطلبانی که دو سال آخر تحصیل خود را در خارج از کشور گذرانده اند، جزو منطقه 3 تلقی می شوند و کلیه داوطلبان معلول (نابینا، ناشنوا، نیمه بینا، نیمه شنوا و معلولین جسمی حرکتی) جزو سهمیه منطقه 3 محسوب می شوند.

سهمیه شاهد و ایثارگر

سهمیه شاهد و ایثارگر شامل جانبازان انقلاب اسلامی، شاهد، رزمندگان، آزاد گان و سهمیه خانواده شهدا می شود که توضیحات در خصوص این سهمیه ها در دفترچه شماره یک کنکور سراسری سال 90 درج شده است. جانبازان (با جانبازی 25 تا 69 درصد)، همسران (شهدا، مفقودین، آزادگان، جانبازان با جانبازی 50 درصد به بالا) و آزادگان جزو سهمیه رزمندگان محسوب و تابع ضوابط مربوط به این سهمیه هستند.

داوطلبان مشمول سهمیه شاهد و ایثارگر، فقط یک بار می توانند با استفاده از سهمیه مربوط در رشته های تحصیلی دوره روزانه (از سال 68 به بعد) پذیرفته شوند، این داوطلبان مجاز به استفاده مجدد از سهمیه نیستند. داوطلبانی که با استفاده از سهمیه شاهد و ایثارگر در دوره های شبانه، پیام نور، غیرانتفاعی، نیمه حضوری و مجازی آزمون سراسری پذیرفته شوند، در صورت انصراف از قبولی اولیه ، منحصراً یکبار دیگر مجاز به استفاده از سهمیه مذکور خواهند بود.

داوطلبان واجد شرایط استفاده از تسهیلات مربوط به فرزند و یا همسر جانباز 25 تا 49 درصد در صورتی که مجاز به انتخاب رشته شوند لازم است کد 12 رقمی را از سایت ایثار دریافت کنند.

تسهیلات سهمیه مناطق محروم در 9 استان

حداقل 40 درصد از ظرفیت هر یک از کدرشته های ناحیه ای، قطبی و کشوری دوره روزانه دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی واقع در استانهای ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان و هرمزگان به داوطلبان بومی این استانها تخصیص می یابد.

تسهیلات سهمیه داوطلبان در 4 شهرستان بم، زرند، دورود و بروجرد

داوطلبان بومی شهرستان های بم، زرند، دورود و بروجرد به شرط داشتن سه سال سکونت در این شهرستان ها یا یکی از بخشهای تابعه و یا فوت پدر یا مادر در زمان وقوع زلزله، می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستان ها را از بخش های مربوط در این دفترچه انتخاب کنند. در صورت پذیرفته شدن در این کدرشته ها، داوطلبان باید گواهی مربوطه را در زمان ثبت نام به مؤسسه قبولی خود ارائه کنند در غیر اینصورت قبولی آنها لغو می شود.

تسهیلات سهمیه داوطلبان 6 شهرستان جنوب استان کرمان

بر اساس مصوبه شصتمین جلسه کمیته مطالعه و برنامه ریزی آزمون سراسری، داوطلبان بومی شهرستان های جیرفت، عنبر آباد، کهنوج، رودبار، قلعه گنج و منوجان که سه سال آخر تحصیلات دوره متوسطه آنان (سال دوم، سوم و پیش دانشگاهی) در

این شهرستانها یا یکی از بخشهای تابعه بوده، می توانند کدرشته های اختصاصی این شهرستان ها را از بخشهای مربوط در این دفترچه انتخاب کنند.

در صورت پذیرفته شدن در این کدرشته ها، داوطلبان باید گواهی مربوطه را در زمان ثبت نام به مؤسسه قبولی خود ارائه کنند در غیر اینصورت قبولی آنها لغو می شود. پذیرفته شدگان مشمول تسهیلات این طرح باید متعهد شوند که به مدت دو برابر مدت تحصیل در مناطق محروم استان خود خدمت کنند.

تسهیلات سهمیه داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان

در راستای اجرای مصوبه 625 مورخ 21 خرداد 87 شورای عالی انقلاب فر هنگی، مبنی بر اختصاص سهمیه برای داوطلبان شهرستان ابوموسی در استان هرمزگان 40 درصد از ظرفیت پذیرش رشته های تحصیلی دانشگاه های استان هرمزگان، به این دسته از داوطلبان اختصاص دارد البته کسب حدنصاب 75 درصد گزینش آزاد الزامی است.

ملاک بومی جهت استفاده از این سهمیه، سکونت مستمر به مدت سه سال در شهرستان ابوموسی است. همچنین چنانچه داوطلبان واجد شرایط حدنصاب لازم را در رشته های دانشگاه های استان هرمزگان کسب نکنند به صورت 100 درصد در دانشگاه پیام نور ابوموسی جایابی و معرفی می شوند.

تسهیلات سهمیه بهیاران

بر اساس مصوبه شورایعالی برنامه ریزی علوم پزشکی حداکثر 10 درصد ظرفیت هر یک از رشته محلهای پرستاری در کلیه استانهای کشور (بر حسب میزان متقاضیان هر کدرشته محل) به بهیاران واجد شرایط اختصاص می یابد. سهمیه بهیاران در رشته پرستاری در منطقه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی محل اشتغال متقاضیان معتبر است و تعریف استان بومی، استان محل خدمت بهیار خواهد بود.

دارندگان دیپلم بهیاری مورد تایید وزارت آموزش و پرورش و یا بهیاران دارای دیپلم مورد تأیید بر اساس ضوابط در آزمون شرکت کرده اند، چنانچه مجاز به انتخاب رشته شده باشند، در صورت انتخاب رشته های پرستاری با نمره کل حاصل از نمرات دروس عمومی و تخصصی گروه آزمایشی علوم تجربی و احتساب نمره درس تخصصی بهیاری گزینش می شوند. گزینش این داوطلبان برای سایر رشته ها، با نمره کل بدون احتساب دروس تخصصی بهیاری انجام می گیرد.

تسهیلات سهمیه آموزگاران

حدود 80 درصد از ظرفیت رشته راهنمایی و مشاوره به سهمیه آموزگاران وزارت آموزش و پرورش اختصاص می یابد.

تسهیلات سهمیه کارمندان

حدود 10 درصد از ظرفیت رشته های نوبت دوم (شبانه) به کارمندان رسمی وزارت علوم و دانشگاه ها و موسسات وابسته به بومی استان مربوط اختصاص می یابد. همچنین در رشته های گروه آموزش پزشکی حدود 20 درصد از ظرفیت پذیرش رشته های نوبت دوم (شبانه) در هر رشته به کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی استان اختصاص می یابد که یا دارای شرایط بومی باشند و یا حداقل سه سال سابقه یکی از انواع استخدام در همان استان را داشته باشند.

تسهیلات سهمیه دیپلمه های کشاورزی

در رشته های تکنولوژی ماشین های کشاورزی و تکنولوژی آبیاری (در گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی) و رشته های کاردانی کشاورزی (در گروه آزمایشی علوم تجربی) حداقل 30 درصد ظرفیت پذیرش آموزشکده های کشاورزی به دیپلمه های کشاورزی اختصاص می یابد.

تعهدات پذیرفته شدگان سهمیه های مختلف

استفاده کنندگان از سهمیه مناطق 2 و 3 (بر اساس ضوابط مربوط به تقسیم بندی سهمیه ها) علاوه برتعهدات شرعی و اخلاقی که به عهده دارند به دلیل امتیازاتی که در پذیرش سهمیه ای از آن برخوردار شده اند، باید متعهد شوند که پس از گذراندن دوره تحصیلی در مقطع رشته ای که پذیرفته شده اند (برای برادران پس از انجام خدمت وظیفه عمومی ) به مدت دو برابر زمان تحصیل در هر یک از نقاط ایران (به تشخیص سازمانهای ذیربط)، نسبت به ایفای تعهد خود اقدام کنند.

مفاد این تعهد مانع از اجرای تعهد آموزش رایگان نبوده و کلیه پذیرفته شدگان باید تعهد آموزش رایگان را نیز پس از اتمام تعهد فوق انجام دهند. همچنین بورسیه های نهادها و وزارتخانه ها موظفند بر طبق قرارداد منعقد شده از طرف سازمان یا وزارت متبوع عمل کنند.

پذیرفته شدگان کلیه رشته های تحصیلی ذیربط در کلیه سهمیه های مختلف باید متعهد شوند که پس از فارغ التحصیل شدن در صورت نیاز سازمانها و ادارات دولتی و ارگان ها و نهادهای انقلاب اسلامی و به تشخیص مراجع ذیصلاح در صورت عدم نیاز سازمانها و ارگانهای مذکور، در بخش خصوصی به تشخیص و معرفی وزارت کار و امور اجتماعی خدمت کنند.