حریفانم قدرتمند هستند/ به حضور در فینال یونیورسیاد دانشجویان امیدوارم

محمد رمضان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب افزود: برای اولین بار به عضویت تیم منتخب ژیمناستیک دانشجویان درآمده‌ام و قرار است همراه با این تیم در یونیورسیاد جهانی چین شرکت کنم.

وی با ابراز امیدواری از اینکه نماینده خوبی برای ژیمناستیک ایران در یونیورسیاد دانشجویان باشد، افزود: در این مدت تمرینات خوبی انجام داده‌ام و با توجه به آمادگی که در حال حاضر دارم به کسب یک نتیجه خوب امیدوارم.

ملی پوش ژیمناستیک کشورمان خاطر نشان کرد: طبق نظر مربی تیم ژیمناستیک دانشجویان ایران باید در هر شش وسیله با حریفانم رقابت کنم. در این بین بیشترین امیدم به موفقیت در پرش خرک و حرکات زمینی است. از خودم این انتظار را دارم که به فینال این دو ماده برسم و حتی به سکو هم فکر می کنم.

وی ادامه داد: خوب بود کمی زودتر راهی چین می شدیم. تیم ژیمناستیک مانند بازی‌های آسیایی گوانگجو تنها در فاصله دو روز مانده به آغاز مسابقات ژیمناستیک یونیورسیاد دانشجویان وارد محل برگزاری رقابت‌ها می شود و این مسئله کمی کار ما را سخت می کند.

رمضان‌پور تصریح کرد: در این مدت با بررسی رقابت‌های ژیمناستیک یونیورسیادها در سال‌های گذشته و بررسی شرایط ژیمناستیک کارانی که امسال قصد حضور در این مسابقات را دارند شناخت خوبی از رقبایم بدست آورده‌ام. تمامی رقیبانم در یونیورسیاد قدرتمند هستند و همه برای کسب مدال به المپیک دانشجویان می آیند.

بیست و ششمین دوره یونیورسیاد دانشجویان جهان از 21 مرداد تا اول شهریورماه در چین برگزار می شود.