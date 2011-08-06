آئین"دلشدگان" در تالار وحدت گشایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، در این آیین گشایش که با ضیافت افطار معاونت امور هنری همراه بود، جمعی از هنرمندان عرصه هنرهای نمایشی، تجسمی و موسیقی همچون حسین پارسایی، داوود رشیدی، محمود عزیزی، ایرج راد، حسین مسافرآستانه، مجید سرسنگی، نصرا... قادری، فرشید ابراهیمیان، محسن حسینی، مریم معترف، محمود رضا رحیمی، مهرداد رایانی مخصوص، بهرام شاه محمدلو، آرش دادگر، سید جواد طاهری، حسین فرخی، منوچهر اکبرلو و... حضور داشتند.

در این مراسم، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و هیات همراه ضمن بازدید از پاتوق سنتی تالار وحدت، از برنامه‌های این پاتوق که تحت عنوان "رخصت" در حال اجرا بود، دیدن کردند اجرای بازی ترنا در حضور هیات یاد شده از نکات جالب توجه و دیدنی این بخش بود. در ادامه، دکتر سید محمد حسینی از نمایشگاه عکس "مهمانی خدا" جمشید بایرامی و نیز نمایشگاه خط و نقاشی" اسماء الحسنی" بازدید کرد. از دیگر برنامه‌های شب نخست "دلشدگان" اجرای نمایش "اذان صبح" بود که مورد استقبال قرار گرفت.

دکتر سید محمد حسینی در مراسم یاد شده، طی سخنان کوتاهی برپایی نمایشگاه‌های عکس، آثار نقاشی، برگزاری ویژه برنامه های آئینهای نمایشی و موسیقیایی، کتابت قرآن کریم با حضور 300 هنرمند خوشنویس و... را از جمله اتفاق های مهم فرهنگی کشور در حال حاضر دانست و خاطرنشان کرد: خوشبختانه این حرکت آغاز شده و در محرم، صفر، نوروز، شعبان و سایر روزهای سرور و سوگ شاهد برگزاری برنامه‌های متنوع و جذاب فرهنگی و هنری در حوزه‌های مختلف هستیم که با استقبال خوب آحاد جامعه روبرو شده است.

حسینی حضور پررنگ و پررونق هنرمندان کشور در عرصه‌های جهانی را بیش از گذشته برشمرد و برگزاری هفته های فرهنگی و هنری ایران در چندین کشور را گواه بر این مدعا دانست.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه در هر زمانی متناسب با خودش، تولید و اجرای برنامه های مختلف هنری را شاهد هستیم، از هنر به عنوان حرفه ای یاد کرد که در کار آن هیچ وقت تعطیلی وجود ندارد. در ادامه این مراسم دکتر سید محمد حسینی با همراهی حمید شاه آبادی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از ایزوبل سالاری دختر 12 ساله ایرانی ساکن ایتالیا که رشته نقاشی بوده و مقام برتر این رشته در جهان را از آن خود کرده ، تقدیر و تجلیل کرد.

ویژه برنامه ماه مبارک رمضان اصحاب فرهنگ و هنر که با عنوان "دلشدگان" از روز 13 مرداد در تالار وحدت آغاز به کار کرده است تا 8 شهریور ادامه خواهد داشت."دلشدگان" با حمایت معاونت امور هنری وزاری فرهنگ و ارشاد اسلامی و به همت بنیاد فرهنگی هنری رودکی در تالار وحدت، فرهنگسرای نیاوران، موزه هنرهای معاصر و نمایشگاه بین المللی قرآن کریم در حال برگزاری است.

