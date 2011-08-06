راه اندازی دو کانون بزرگ فرهنگی و تربیتی ویژه مددجویان کمیته امداد در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در حاشیه گشایش مجتمع های فرهنگی امام خمینی (ره) و بصیرت به اهمیت و لزوم ایجاد و گسترش کانون های فرهنگی و تربیتی در کمیته امداد اشاره کرد و گفت: رصد دقیق مشکلات جامعه از مهمترین و اصلی ترین دلایل ایجاد و گسترش کانون های فرهنگی و تربیتی در این نهاد است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام (ره)، ترسیم دقیق و نظام مند نقشه تربیتی، مهندسی فرهنگی در زمینه مقابله با ابعاد جنگ نرم، بستر سازی هدفمند برای اشتغال مددجویان و تحقق سیاست های خرد و کلان فرهنگی کمیته امداد را از دیگر دلایل ایجاد و گسترش کانون های فرهنگی بیان کرد.

به گفته انواری، کمیته امداد امام خمینی (ره) پیش از این دو کانون فرهنگی و تربیتی در سطح تهران بزرگ راه اندازی کرده بود که با تاسیس کانونهای فرهنگی و تربیتی امام خمینی (ره) و بصیرت، شمار این کانونها به چهار مجتمع رسید.

در این کانونها برای دختران کلاسها و کارگاههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد، تغذیه درست، زبان، قرآن، سفره آرایی، خیاطی، طراحی، گل سازی، رایانه، طراحی روی سفال و مهارت های پیش از ازدواج تشکیل و همچنین برای پسران کلاسهای آموزشی رایانه، زبان، قرآن، الکترونیک، رباتیک و مداحی برپا می شود.