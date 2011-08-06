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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

راه اندازی دو کانون بزرگ فرهنگی و تربیتی ویژه مددجویان کمیته امداد در تهران

راه اندازی دو کانون بزرگ فرهنگی و تربیتی ویژه مددجویان کمیته امداد در تهران

دو کانون جدید فرهنگی و تربیتی ویژه مددجویان زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) صبح شنبه در تهران گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین انواری در حاشیه گشایش مجتمع های فرهنگی امام خمینی (ره) و بصیرت به اهمیت و لزوم ایجاد و گسترش کانون های فرهنگی و تربیتی در کمیته امداد اشاره کرد و گفت: رصد دقیق مشکلات جامعه از مهمترین و اصلی ترین دلایل ایجاد و گسترش کانون های فرهنگی و تربیتی در این نهاد است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد امام (ره)، ترسیم دقیق و نظام مند نقشه تربیتی، مهندسی فرهنگی در زمینه مقابله با ابعاد جنگ نرم، بستر سازی هدفمند برای اشتغال مددجویان و تحقق سیاست های خرد و کلان فرهنگی کمیته امداد را از دیگر دلایل ایجاد و گسترش کانون های فرهنگی بیان کرد.

به گفته انواری، کمیته امداد امام خمینی (ره) پیش از این دو کانون فرهنگی و تربیتی در سطح تهران بزرگ راه اندازی کرده بود که با تاسیس کانونهای فرهنگی و تربیتی امام خمینی (ره) و بصیرت، شمار این کانونها به چهار مجتمع رسید.

در این کانونها برای دختران کلاسها و کارگاههای آموزشی پیشگیری از اعتیاد، تغذیه درست، زبان، قرآن، سفره آرایی، خیاطی، طراحی، گل سازی، رایانه، طراحی روی سفال و مهارت های پیش از ازدواج تشکیل و همچنین برای پسران کلاسهای آموزشی رایانه، زبان، قرآن، الکترونیک، رباتیک و مداحی برپا می شود.

کد مطلب 1376591

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