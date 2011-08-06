توجه به محرومان و نیازمندان رویکرد اصلی نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در ضیافت افطار ماه مبارک رمضان در جمع مددجویان سازمان بهزیستی در سخنانی اظهار داشت: خدمت در این نهاد ارزشمند با وجود همه سختیها و فشارهای روحی یک کار جهادگونه بوده و به عنوان افضل الاعمال بشمار میرود.
وی عنوان کرد: خداوند متعال بندگان خود را به نسبت محبت و خدمت به همنوعان خود سنجیده و این میزان در میان کارکنان خدمتگزار، وظیفهشناس و دلسوز سازمان بهزیستی در حد شایسته وجود دارد.
استاندار قم با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره درصدد ارائه بیشترین و بهترین خدمات مادی و معنوی به نیازمندان و مستمندان جامعه است تصریح کرد: توجه به محرومان و نیازمندان رویکرد اصلی نظام اسلامی بوده و حتیالمقدور امکانات مناسبت و زمینه رشد و تعالی نیازمندان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را فراهم آورده است.
وی ارزشمندترین ذخیره قیامت و راه سعادت دنیوی و اخروی را کمک به مستمندان و دستگیری از نیازمندان عنوان کرد و افزود: بیتردید آنچه در نزد پروردگار باقی مانده و مایه نجات انسان در یومالحساب است، کمک به همنوعان و نیازمندان بوده و همگی باید به این امر مهم و مقدس توجه داشته باشیم.
موسیپور در بخش دیگری از سخنان خود یکی از موارد تمایز انسان و سایر موجودات را قدرت انتخاب و اراده دانست و گفت: انسان میتواند به اختیار خود به پستترین مراتب حیوانی نزول کرده و یا از ملائک و فرشتگان مقرب الهی بالاتر رود.
وی با بیان اینکه انسانها میتوانند با دوری از گناه و بندگی و عبودیت پروردگار سقف پرواز خود در عالم ملکوت را متعالی سازند اظهار داشت: بدون شک اگر انسان از فطرت پاک خود و از آموزههای دینی و الهی فاصله بگیرد به حیوانی درندهخو و پست مبدل خواهد شد.
استاندار قم در پایان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای تقویت بعد انسانی، احیای معنویت و خودسازی و تهذیب نفس است و امیدوارم همه ما بتوانیم از این موهبت الهی به نحو احسن بهرهمند شده و خداوند توفیق بندگی و دوری از گناه را به ما عطا کند.
در پایان این مراسم حجتالاسلام موسیپور به مددجویان بهزیستی و کودکان بیسرپرست هدایایی را به رسم یادبود اهدا کرده و از آنها دلجویی کرد
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم توجه به محرومان و نیازمندان و فراهم آوردن زمینه رشد و تعالی آنان را از جمله رویکردهای نظام اسلامی عنوان کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور در ضیافت افطار ماه مبارک رمضان در جمع مددجویان سازمان بهزیستی در سخنانی اظهار داشت: خدمت در این نهاد ارزشمند با وجود همه سختیها و فشارهای روحی یک کار جهادگونه بوده و به عنوان افضل الاعمال بشمار میرود.
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