توجه به محرومان و نیازمندان رویکرد اصلی نظام اسلامی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین موسی‌پور در ضیافت افطار ماه مبارک رمضان در جمع مددجویان سازمان بهزیستی در سخنانی اظهار داشت: خدمت در این نهاد ارزشمند با وجود همه سختی‌ها و فشارهای روحی یک کار جهادگونه بوده و به عنوان افضل الاعمال بشمار می‌رود.



وی عنوان کرد: خداوند متعال بندگان خود را به نسبت محبت و خدمت به همنوعان خود سنجیده و این میزان در میان کارکنان خدمتگزار، وظیفه‌شناس و دلسوز سازمان بهزیستی در حد شایسته وجود دارد.



استاندار قم با بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی همواره درصدد ارائه بیشترین و بهترین خدمات مادی و معنوی به نیازمندان و مستمندان جامعه است تصریح کرد: توجه به محرومان و نیازمندان رویکرد اصلی نظام اسلامی بوده و حتی‌المقدور امکانات مناسبت و زمینه رشد و تعالی نیازمندان و افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی را فراهم آورده است.



وی ارزشمند‌ترین ذخیره قیامت و راه سعادت دنیوی و اخروی را کمک به مستمندان و دستگیری از نیازمندان عنوان کرد و افزود: بی‌تردید آنچه در نزد پروردگار باقی مانده و مایه نجات انسان در یوم‌الحساب است، کمک به همنوعان و نیازمندان بوده و همگی باید به این امر مهم و مقدس توجه داشته باشیم.



موسی‌پور در بخش دیگری از سخنان خود یکی از موارد تمایز انسان و سایر موجودات را قدرت انتخاب و اراده دانست و گفت: انسان می‌تواند به اختیار خود به پست‌ترین مراتب حیوانی نزول کرده و یا از ملائک و فرشتگان مقرب الهی بالا‌تر رود.



وی با بیان اینکه انسان‌ها می‌توانند با دوری از گناه و بندگی و عبودیت پروردگار سقف پرواز خود در عالم ملکوت را متعالی سازند اظهار داشت: بدون شک اگر انسان از فطرت پاک خود و از آموزه‌های دینی و الهی فاصله بگیرد به حیوانی درنده‌خو و پست مبدل خواهد شد.



استاندار قم در پایان اظهار داشت: ماه مبارک رمضان فرصتی مناسب برای تقویت بعد انسانی، احیای معنویت و خودسازی و تهذیب نفس است و امیدوارم همه ما بتوانیم از این موهبت الهی به نحو احسن بهره‌مند شده و خداوند توفیق بندگی و دوری از گناه را به ما عطا کند.



در پایان این مراسم حجت‌الاسلام موسی‌پور به مددجویان بهزیستی و کودکان بی‌سرپرست هدایایی را به رسم یادبود اهدا کرده و از آن‌ها دلجویی کرد