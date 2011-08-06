مشهد در مبارزه با استفاده از اسامی بیگانه در اصناف نمونه است

به گزارش خبرنگار مهر، جواد جعفری پیش از ظهر شنبه در جلسه استانی اجرای قانون ممنوعیت به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه که با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد، اظهار داشت: ما در مشهد نگرانی در خصوص اجرای قانون اسامی و عناوین بیگانه نداریم.

وی افزود: اراده جمعی در اجرای قانون اسامی و عناوین بیگانه در استان به وجود آمده که دادستانی و اداره نظارت بر اماکن نیروی انتظامی در این راستا پیشگام هستند.

این مسئول بیان کرد: بیگانگان با جا انداختن اسامی و عناوین بیگانه به جای فرهنگ فارسی تلاش می کنند هویت ایرانی و اسلامی مارا از میان ببرند و جامعه ای که از هویت ملی و بومی تهی شد طبیعی است که فرهنگ بیگانه را خواهد پذیرفت.

وی ادامه داد: دشمن به تدریج و آرام آرام زبان خود را وارد ادبیات کشور ما می کند و زبان بیگانه بسیار خطرناک و حکم تهاجم فرهنگی را دارد که پیاده نظام آن اسامی بیگانه است.

جعفری تصریح کرد: مبارزه بی امان با تهاجم فرهنگی از طریق رسانه به ما کمک خواهد کرد که دشمنان هویت ملی، دینی و اسلامی را با به کارگیری اسامی و عناوین بیگانه آسیب نرسانند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد نیز در این جلسه گفت: در مرحله اول اجرای قانون مذکور که در سال 89 صورت گرفت بالغ بر 1500 نام از سوی تیم کارشناسی این اداره شناسایی شد و طی هماهنگی با اداره اماکن نیروی انتظامی اخطار تغییر نام به واحدهای صنفی مربوطه داده شد و بالغ بر 90درصد تغییر نام را اجرا کردند.

محمد کاظم دبیری ادامه داد: از ابتدای سال جاری دبیرخانه اسامی و عناوین بیگانه این اداره 400 نام را در محدوده خیابان های سجاد، راهنمایی، بلوار معلم، بلوارخیام، فرامرز عباسی، بلوار جلال آل احمد، بلوار وکیل آباد، احمد آباد، طلاب، خیابان ایثار، الماس شرق، خیابان دانشگاه، خیابان کلاهدوز، خیابان فلسطین شناسایی کرده اند و اخطار به آن واحد های صنفی داده شده است.

وی تصریح کرد: در این راستا 60 درصد از اسامی شناسایی شده تغییر نام خود را اعمال نموده و 20 درصد از این عناوین پلمپ و پیرو آن تغییر نام و 20 درصد از این آمار مهلت و تعهد جهت تایید برند بوده است.

دبیری با اشاره به اینکه در اجرای این قانون اصناف باید مشارکت گسترده ای داشته باشند، گفت: در این راستا صنوف عکاسی و فیلمبرداری، مزون خیاطی و لباس زنانه، آرایشگاه زنانه، اغذیه داران و تا حدودی صنف پوشاک در نهادینه کردن و حفظ و قوت زبان فارسی ما را بیش از صنوف دیگر یاری کردند.