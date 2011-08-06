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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

تا پایان امسال؛

املاک معارض بزرگراه امام علی(ع) تملک می شود

املاک معارض بزرگراه امام علی(ع) تملک می شود

شهردار منطقه 8 از تملک تمامی املاک معارض در مسیر احداث بزرگراه امام علی (ع ) در شرق تهران تا پایان امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی شادالوئی با اعلام این مطلب افزود: بر اساس دستور شهردار تهران تمامی املاک معارض باقی مانده در مسیر احداث این بزرگراه می بایست تا پایان سال 90 توسط شهرداری تملک شود.

وی با اشاره به آغاز عملیات احداث بزرگراه امام علی(ع) در سال 85، ادامه داد: تا امروز توافقاتی با مالکین از پلاکهای واقع در مسیر این صورت گرفته  و بالغ بر 735 معارض دیگر باید توسط شهرداری تملک شود.

شادالوئی گفت : تملک املاک معارض در قالب 4 بلوک از مسیل باختر آغاز و تا خیابان سبلان شمالی ادامه دارد.

شهردار منطقه 8 با اشاره به اینکه بزرگراه امام علی (ع) شامل 4 باند است، افزود: 2 باند تندرو که امکان تردد وسایل نقلیه از شمال به جنوب و بالعکس را فراهم می کند و عرض هر باند شامل 3 خط عبوری و یک خط اضطراری است.

کد مطلب 1376608

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