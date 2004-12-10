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۲۰ آذر ۱۳۸۳، ۱۶:۰۷

بازي عقب افتاده ليگ برتر بسكتبال برگزار شد

صعود فرش به رتبه دوم جدول

تيم بسكتبال فرش مشهد با پيروزي 78 بر 69 مقابل تيم نگارسنگ شهركرد از جمله بازيهاي عقب افتاده ليگ برتر در گروه الف از مكان چهارم جدول به مكان دوم صعود كرد.

به گزارش خبرنگار "مهر" در اين ديدار اگر چه اين دو تيم در كوارتر اول در امتياز 20 به تساوي  رسيده بودند اما اين نگار سنگ بود كه در كوارترهاي دوم و سوم به ترتيب با نتايج 39 بر 31 و 58 بر 55 از ميزبان خودپيشي جست كه بازي بسيارخوب و ديدني محمد رضا عامل خبازان در كنار همبازي هايش در كوارتر چهارم و بخصوص در دقايق پاياني باعث شد تا اين تيم ميزبان يعني فرش مشهد باشد كه پيروزي را از آن خود كند. در اين بازي جمال هانتر بازيكن آمريكايي جديد نگارسنگ هم كه از قابليت بازي در پستهاي يك تا چهارم را دارد به تركيب اين تيم افزوده شده بود كه دفاع بسيار منطقي و خوب خبازان ، اين بازيكن را مهار كرد. دفاع سنگين تيم فرش مشهد باعث شد تا دقايقي را در كوارتر پاياني تيم نگارسنگ  اصلا نتواند به گل برسد و توپ هاي از دست رفته زيادي داشته باشد . با اين شكست نگارسنگ در رتبه پنجم جدول باقي ماند.

کد مطلب 137661

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