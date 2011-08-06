یورش صهیونیستها به مسجدالاقصی/هتک حرمت قبله نخست مسلمانان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه البشیر، منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی در ساعات اولیه بامداد امروز به مسجد الاقصی یورش بردند.

به گفته این منابع، نظامیان رژیم اشغالگر اسرائیل با حمله به صحن مسجد الاقصی، فلسطینی های روزه دار را که در حال عبادت بودند، به زور بیرون کردند.

منابع فوق تصریح کردند: نظامیان اسرائیلی هر روز پس از نماز عشاء و پیش از بستن درهای مسجد الاقصی اقدام به بازرسی مسجد می کنند و از ماندن فلسطینی ها در داخل آن برای ادای نماز جلوگیری می کنند و نیم ساعت مانده به نماز صبح مجددا دربها را باز می کنند.

تجاوزات صهیونیستها به قبله نخست مسلمانان همچنان ادامه دارد و آنها به بهانه های مختلف به فلسطینی های تحت اشغال اجازه نمی دهند آزادانه دراین مکان مقدس به عبادت و اقامه نماز بپردازند.