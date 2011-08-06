مقاوم سازی مدارس در فهرج با سرعت ادامه دارد

علی بیت الهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مراحل احداث و تکمیل پروژه های ساخت مدارس مقاوم و استاندارد در فهرج به منظور بهره برداری ازآن ها در اول مهر ماه سال جاری با سرعت در جریان است.

بیت الهی ادامه داد: با بهره برداری از پروژه های در دست احداث نیاز به فضاهای امن و ایمن در فهرج برطرف خواهد شد.

وی یادآور شد: در نظر داریم ساخت و بهسازی مدارس شبانه روزی، مرکز رفاهی خدماتی فرهنگیان، پژوهشکده و سالن های ورزشی و غیره را در دستور کار قرار گیرد.

این مسئول ابراز داشت: ‌هزینه احداث این پروژه‌ها از محل اعتبارات اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس استان کرمان اختصاص یافته که هم اکنون این پروژه‌ها مراحل اولیه فونداسیون، اسکلت بندی را پشت سر گذاشته و وارد فازهای تکمیلی دیگر شده اند.