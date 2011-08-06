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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۹:۲۴

مهدوی نیا:

سود سهام عدالت 43 درصد مشمولان گلستان پرداخت شد

سود سهام عدالت 43 درصد مشمولان گلستان پرداخت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان گفت: سود سهام عدالت 43 درصد مشمولان این طرح پرداخت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی ظهر شنبه در گفتگویی خبری از تمدید مهلت ثبت نام جاماندگان طرح توزیع سهام عدالت خبر داد و گفت: تاکنون یک میلیون و 210  هزار و 988  نفر برابر با 98  درصد از مشمولان طرح توزیع سهام عدالت (واسع) در شرکتهای تعاونی ثبت نام کرده اند.

دبیر ستاد توزیع سهام عدالت در گلستان از تمدید مهلت ثبت نام دارندگان دعوتنامه طرح توزیع سهام عدالت تا 31 شهریورماه سال جاری در استان خبر داد.
 
وی اظهارداشت: به منظور حسن اجرای این طرح، مهلت ثبت نام آن دسته از دارندگان دعوتنامه سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت نام در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی نشدند تا تاریخ 31  شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.
 
وی گفت: دارندگان دعوتنامه سهام عدالت می توانند با در دست داشتن دعوتنامه سهام عدالت، شناسنامه و کارت ملی برای ثبت نام به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها مراجعه کنند.
 
مهدوی نیا گفت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه نشست چهل و چهارم کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44  قانون اساسی انجام شده است.
کد مطلب 1376628

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