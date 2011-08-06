سود سهام عدالت 43 درصد مشمولان گلستان پرداخت شد

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل مهدوی ظهر شنبه در گفتگویی خبری از تمدید مهلت ثبت نام جاماندگان طرح توزیع سهام عدالت خبر داد و گفت: تاکنون یک میلیون و 210 هزار و 988 نفر برابر با 98 درصد از مشمولان طرح توزیع سهام عدالت (واسع) در شرکتهای تعاونی ثبت نام کرده اند.

دبیر ستاد توزیع سهام عدالت در گلستان از تمدید مهلت ثبت نام دارندگان دعوتنامه طرح توزیع سهام عدالت تا 31 شهریورماه سال جاری در استان خبر داد.

وی اظهارداشت: به منظور حسن اجرای این طرح، مهلت ثبت نام آن دسته از دارندگان دعوتنامه سهام عدالت که تاکنون موفق به ثبت نام در شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانی نشدند تا تاریخ 31 شهریور ماه سال جاری تمدید شده است.



وی گفت: دارندگان دعوتنامه سهام عدالت می توانند با در دست داشتن دعوتنامه سهام عدالت، شناسنامه و کارت ملی برای ثبت نام به شرکتهای تعاونی سهام عدالت شهرستانها مراجعه کنند.



مهدوی نیا گفت: این اقدام در راستای اجرای مصوبه نشست چهل و چهارم کمیسیون تخصصی شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی انجام شده است.