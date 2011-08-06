7 باخت حتی برای قهرمانان طبیعی است

سنجری در گفتگو با خبرنگار مهر ظهار داشت: تیم سرچشمه وضعیت خوبی دارد و یک باخت تاثیری در روحیه بازیکنان تیم ایجاد نکرده است و کاملا طبیعی به نظر می رسد.

وی ادامه داد: بازی های قبلی تیم فولاد را دیده ایم و آنالیز خوبی از این تیم شده است روی نقاط ضعف و قوت خود نیز کار کرده ایم و همه بازیکنان نیز سالم و مهیا برای بازی فرداشب هستند.

سنجری بیان داشت: تیم فولاد تیم خیلی خوبی است و حداقل تغییرات را در ترکیب خود داشته و تنها چهار بازیکن به تیم اضافه شده اند و ناچیز بودن تغییرات نشان از هماهنگی خوب این تیم می دهد.

سرمربی مس سرچشمه گفت: سعی می کنیم اولین بازی خانگی خود در کرمان را با بهترین شرایط برگزار کنیم هرچند که این جابجایی از سرچشمه به کرمان برای بازیها اجتناب ناپذیر است سعی داریم در وضعیت فعلی که بازیها فشرده است تیم را در کرمان تمرین دهیم که کمتر دچار آسیب ناشی از سفر شویم.

وی یادآورشد: تا 16روز آینده تمرینات خود را در کرمان و در زمین های باهنر و تربیت و زمین برق ادامه می دهیم و از کرمان راهی بازیهای خارج خانه می شویم.

سنجری با اشاره به اینکه باخت مقابل سایپا دلیل برضعف تیم سرچشمه نیست گفت: با توجه به توانایی های تیم مقابل تیم بدی نبودیم ، بازیکنان تیم جوان هستند و باید به آنها فرصت داد.

وی از برگزاری دیدار دوستانه بین تیم نیمکت نشین سرچشمه با تیم امید مس کرمان خبر داد و گفت: به منظور محک زدن توان بازیکنان ذخیره فردا در دیداری دوستانه به مصاف امید کرمان خواهیم رفت.