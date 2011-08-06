استاندارد مدیریت کیفیت تولید ماهیان سردآبی به مازندران اعطا شد

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از وظایف و اهداف شیلات ساماندهی بازار و مصرف آبزیان پرورشی بوده که اداره کل شیلات مازندران در چند سال گذشته اقداماتی نظیر احداث بازار ماهی، ایجاد مراکز عرضه ماهی به صورت زنده انجام داده است.

وی افزود: از موضوعات قابل توجه در ارتباط با ساماندهی بازار ماهیان پرورشی مقوله صادرات آبزیان به سایر کشورها بوده که تولید ماهیان پرورشی با کیفیت مطلوب و قابل رقابت با سایر کشورها در سطح مزارع از ضروریات است.

حبیب نژاد تصریح کرد: به منظور فراهم شدن زمینه های لازم در صادرات محصولات تولیدی و تضمین سلامت مصرف کنندگان در داخل کشور، اجرای حداقل استانداردها در مراحل مختلف تولید ضروری است.

مدیرکل شیلات مازندران افزود: سه مزرعه پرورش ماهیان سرد آبی در هراز آمل، مرزن قزل چالوس و قزل آلای دو هزار در منطقه تنکابن به عنوان پایلوت انتخاب شده است.که پس از چندین جلسه ممیزی توسط نمایندگان شرکت انگلیسی Das شرایط دریافت گواهینامه سیستم ایمنی مواد غذایی مطابق با استاندارد ابزو در این شرکت ها احراز شد که در مرحله صدور گواهینامه است.

مدیرکل شیلات مازندران با اشاره به اینکه این مزارع دارای ظرفیت تولید بیش از 700 تن ماهی قزل آلای سرد آبی است بر توسعه و گسترش استقرار سیستم ایزو در سایر مزارع و و احدهای پرورش ماهی در استان تاکید کرد.

حبیب نژاد افزود: شیلات مازندران از ظرفیت و جایگاه شیلاتی بالایی در تولید ماهیان پرورشی سرد آبی در کشور برخورداربوده به به طوری که در سال گذشته این اداره کل با تولید 12 هزار و 456 تن و ارزش اقتصادی بیش از 500 میلیارد ریال با سهم 17 درصد رتبه دوم تولید را در کشور به خود اختصاص داد.

وی اظهار امیدواری کرد: با استقرار و توسعه سیستم ایزو در مراکز پرورش ماهی در استان ضمن تولید محصول با کیفیت بتوانیم سرانه مصرف آبزیان در جامعه را افزایش و شادابی و نشاط را برای مردم به ارمغان آوریم.