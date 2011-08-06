ریزش دسته جمعی شاخصهای بورس تهران

به گزارش خبرنگار مهر، در داد و ستدهای امروز شنبه بورس تهران 197 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 533 میلیارد و 326 میلیون ریال در 19 هزار و 348 نوبت معاملاتی دست به دست شدند.

شاخص کل با کاهشی 308 واحدی به رقم 25 هزار و 8 رسید و شاخص 30 شرکت بزرگ 26 واحد پائین آمد و شاخص آزاد شناور افتی 457 واحدی را تجربه کرد.

شاخص‌های بازار اول و دوم به ترتیب شاهد افتی 290 و 74 واحدی بودند و شاخص صنعت با کاهشی 288 واحدی به رقم 19هزار و 237 واحد رسید.ر پی منفی شدن شاخص بورس ارزش بازار سرمایه به 110 هزار میلیارد تومان کاهش یافت.

کاهش قیمت جهانی نفت، کاهش قیمت فلزات اساسی از مهمترین دلایل افت سهام شرکتهای فلزی و معدنی است که همین امر بر شاخص کل تاثیر زیادی را بر جای گذاشت.

شاخص بورس در پایان هفته گذشته به 25 هزار و 316 واحد رسیده بود، اما امروز دوباره به مرز 25 هزار واحد تنزل یافت.