جزئیات جلسه ویژه شورای عالی اشتغال اعلام شد

محمدحسین فروزان مهر در گفتگو با مهر با اعلام اینکه جلسه چهل و پنجم شورای عالی اشتغال در هفته آینده با حضور رئیس جمهور برگزار خواهد شد، گفت: در این نشست ویژه که در آن همه استانداران کشور حضور خواهند داشت، جدول ترکیب منابع اشتغالزایی در سال 90 نهایی خواهد شد.

معاون سرمایه انسانی و توسعه اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: همچنین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهور نیز گزارش نهایی خود را در بحث مربوط به اشتغال زایی ارائه خواهد کرد.

فروزان مهر با اعلام اینکه گزارشی نیز توسط بانک مرکزی در شورا قرائت می شود، بیان داشت: بانک مرکزی در نشست چهل و پنجم شورا، وضعیت تخصیص اعتبارات بانکی به بسته اشتغالی سال جاری را نهایی خواهد کرد.

وی خاطر نشان کرد: تاکنون شورای عالی اشتغال چهل و پنج نشست رسمی با حضور وزراء و استانداران کشور و همچنین مسئولان و مدیران بانکی کشور در زمینه اشتغال داشته است که 11 نشست آن در دولت نهم و مابقی در دولت دهم بوده است.

به گزارش مهر، قرار بود که این نشست فردا یکشنبه با حضور رئیس جمهور و استانداران سراسر کشور برگزار شود که به هفته آینده با دستور کار یاد شده موکول شد.