  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۶:۴۳

طی دو ماه آینده/

ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت خراسان شمالی 16 برابر افزایش می یابد

ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت خراسان شمالی 16 برابر افزایش می یابد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت مخابرات خراسان شمالی از افزایش ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت استان به 16 برابر موجود خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اصغری بقالان ظهر شنبه در نشست خبری، اظهار داشت: هم اکنون پهنای باند شبکه اینترنت استان از دو سیستم STM1  در دو مسیر بجنورد به سمت بابل و بجنورد به سمت مشهد برخوردار است.

به گفته وی، سیستمهای STM با پهنای باند STM16 برای ارتباطات داخلی شهر بجنورد زیر بار رفته اند و برای استان نیز سیستمهای NGSTH با ظرفیت STM16 در حال نصب هستند که تا دو ماه آینده به بهره برداری می رسند.

وی تصریح کرد: ظرفیت پهنای باند شبکه اینترنت استان با بهره برداری از این سیستم تا دو ماه آینده 16 برابر افزایش می یابد.

اصغری بقالان در ادامه همچنین با تاکید بر این نکته که تمامی تلاشها بر رفع مشکلات پهنای باند شبکه اینترنت استان تا چند سال آینده متمرکز شده است، از توسعه فینر نوری در استان که لازمه توسعه ارتباطات شبکه اینترنت می باشد، خبر داد.

وی گفت: هم اکنون در سطح 170 کیلومتر از مسیر روستایی استان انتقال فیبر نوری به پایان رسیده  و در سطح 50 کیلومتر از مسیرهای مرزی و روستایی استان کابل کشی انجام گرفته و تجهیزات دیتای خریداری شده نیز نصب و راه اندازی شده است.

وی اعلام کرد: هم اینک دو رشته فیبر نوری هر کدام به طول 100 کیلو متر برای توسعه ارتباطات شبکه اینترنتی استان در مسیر بجنورد به مشهد در حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت مخابرات استان آغاز این پروژه را از سال گذشته عنوان کرد و گفت: اجرای این پروژه ادامه دارد، این درحالی است که، عبور این خطوط از باغات و مزارع کشاورزی استان، روند اجرای پروژه را مدتی با توقف روبرو کرده بود که با رفع این مشکل، این عملیات در حال اجرا است.

کد مطلب 1376671

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها