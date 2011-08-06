ناگفته ها به روایت تصویر؛ از کودکان کریمه تا کندن مو از خرس

اولین تصویر امروز مروبط به آموزش نظامی کودکان در منطقه کریمه اوکراین است.

از زمان فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تا کنون روسیه و اوکراین تنشهای پیدا و پنهان زیادی را با یکدیگر داشته اند که موضوع پیوستن اوکراین به ناتو یکی از این موارد است. از همین رو کی یف تلاش می کند تا با آموزش نیروهای خود، حریفی دست و پا بسته در برابر روسیه نباشد.

دومین تصویر امروز مروبوط به زندگی مشترک با حیوانات است.

در این تصویر یک مرد آمریکایی دیده می شود که زندگی با دو نوع سوسمار را انتخاب کرده است.

سومین تصویر امروز مربوط به دنیای زیبای کودکان و ارتباط آنها با نزدیکان و خانواده است.

در این تصویر یک کودک چینی دیده می شود که مشغول بازی با پدربزگ خود است.

تصویر بعدی مربوط به ارتباط برقرار کردن انسان با حیوانات درنده است.

در این تصویر مردی دیده می شود که با خیالی آسوده در قفس یک شیر ماده در حال استراحت است. این عکس در اوکراین تهیه شده است.

تصویر پنجم مربوط به سختی های زندگی اقلیت اویغور چین است.

در این تصوی چند مرد تلاش می کنند تا یک شتر را به پشت یک ماشین باری منتقل کنند. اقلیت اویغورها در چین با مشکلات زیادی همچون محدودیت های دولتی مواجه هستند.

و آخرین تصویر امروز مربوط به تحولات افغانستان و ادامه درگیری نیروهای ائتلاف با نیروهای طالبان است.

در این تصویر یک مرد افغانی دیده می شود که در حال جمع کردن غنیمت از تانکرهای در حال سوختن نیروهای ناتو است. این تصویر انسان را به یاد ضرب المثل فارسی "کندن مو از خرس غنیمت است" می اندازد.