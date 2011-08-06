به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله العظمی ناصر مکارم شیرازی بعدازظهر شنبه در جمع نمازگزاران حرم حضرت معصومه(س) با انتقاد از نگاه خصمانه دولت‌های غربی و سوء استفاده از نعمت‌های خدادادی اظهار داشت: خداوند نیروی عظیمی در ذرات اتم قرار داد که می‌تواند کاربرد بسیار زیادی برای بشر داشته باشد ولی برخی کشورهای قدرت‌طلب از این نعمت خدادادی در مسیر تولید بمب اتم استفاده کرده‌ند.



وی اضافه کرد: الان زرادخانه‌های برخی دولت‌های بزرگ دنیا پر از بمب اتم است که می‌گویند این حجم بمب‌ها می‌تواند تمام کره زمین را 7 بار تخریب کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی تاکید کرد: اگر دیوانگی این دولت‌ها بروز کند و به جان هم بیفتند، چه بسا مشکلاتی را برای جهانیان ایجاد کنند.



این مرجع تقلید با اشاره به پیامدهای منفی سوء استفاده از نعمت‌های خدادادی، بیان داشت: خداوند به این دولت‌ها نعمت داد، ولی آنها قدر این نعمت را ندانستند و اکنون بمب اتم وبال آنها شد.



شکر عملی مهمتر از سایر شکرهاست



وی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان ادامه ویژگیها و امتیازات حضرت نوح پرداخت و اظهار داشت: حضرت نوح بنده شاکر خداوند بود و در حالات ایشان نوشته‌اند که هر نعمتی به او می‌رسید فورا خدا را شکر می‌کرد.



آیت‌الله مکارم شیرازی مخاطب آیه سوم سوره اسراء را بنی‌اسرائیل عنوان کرد و بیان داشت: بنی‌اسرائیل در مقابل نعمتهای زیادی که خداوند به آنها عطا کرده است ناسپاسی کردند و شکر آن را به جای نیاوردند و خداوند به آنها فرمود که حضرت نوح بنده شاکر خداست، پس چرا به او اقتدا نمی‌کنید.



وی با اشاره به مراحل شکر گفت: شکر سه مرحله دارد که شامل شکر ظاهری، قلبی و عملی است.



این مرجع تقلید تصریح کرد: شکر عملی مهمتر از سایر شکرهاست، یعنی انسان نعمت‌هایی که خدا داد را در مسیر خشنودی خدا صرف کند.



آیت‌الله مکارم شیرازی کمک به افراد ناتوان و مستمند را یکی از زمینه‌های شکر عملی دانست و تاکید کرد: اگر خداوند مقام و موقعیتی به کسی داد، آن شخص باید به وسیله آبرو خودش گره‌ای از مشکلات دیگران را باز کند.



وی ادامه داد: اگر خداوند علم و دانشی به فردی داد، این شخص نباید این علم را با خودش به گور ببرد، بلکه باید به دیگران منتقل کند.



این مرجع تقلید با بیان اینکه قسمت عمده شکر، برنامه عملی است، اظهار داشت: آنهایی که شکرگذارند کم هستند و بعضی‌ها شکر زبانی و قلبی دارند اما شکر عملی ندارند.



آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: عوامل زیادی دست به دست هم دادند تا به عنوان مثال یک لقمه نان درست شده است و باید شکر اینها را به جای آوریم.



این مرجع تقلید با طرح این سئوال که چرا ما نمی‌توانیم شکر نعمت‌های خدا را به جای آوریم؟ تصریح کرد: اگر توفیق پیدا کردیم که نعمت‌های خدا را شکر بگوئیم، خود این شکرگزاری نعمت تازه‌ای است.



وی با بیان اینکه کسی نمی‌تواند شکر کند، تصریح کرد: کسی که موفق شد بخشی از اموال و ثروت خودش را به مستمندان بدهد، همین مسئله توفیقی است که نیاز به شکر دارد.



آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: کسی که شکر می‌کند چیزی بر عظمت خدا اضافه نمی‌شود، بلکه خودش از این شکرگزاری نفع می‌برد.



فیلم امام حسن و امام حسین(ع) ثمره‌ای جز ایجاد نفاق ندارد



وی با انتقاد از تهیه و پخش فیلم "امام حسن، امام حسین و معاویه" اظهار داشت: دشمنان اسلام عده‌ای را تحریک کردند که این فیلم را تهیه و در کشورهای مختلف به نمایش درآوردند.



وی ادامه داد: در این فیلم به مقام مقدس امام حسن(ع) و امام حسین(ع) توهین‌هایی شده و نسبت به شیعه نیز دروغ‌هایی به هم بافته‌اند.



آیت‌الله مکارم شیرازی ادامه داد: مفتی بزرگ مصر در جامعه الازهر فتوا داده که این کار حرام است، ولی در عین حال عده‌ای مزدور دست به دست هم دادند و مشغول پخش این فیلم هستند.



این مرجع تقلید با ابزار انزجار از این حرکت خائنانه گفت: ما برای اینکه تنفر خودمان را نشان دهیم و در برابر این عمل خائنانه سکوت نکنیم مطلبی را نوشته و منتشر کردیم.



وی با بیان اینکه این فیلم ثمره‌ای جز ایجاد نفاق در کشورهای اسلامی ندارد و نوعی تحریف آشکار تاریخ اسلام، به قرائت پیام خود پرداخت.



در پایان قرائت پیام آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی که امروز از سوی رسانه‌های جمعی منتشر شده است، نمازگزاران با سردادن شعارهایی از موضع‌گیری این مرجع تقلید تشکر کردند.