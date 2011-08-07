محسن کاوه مربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: برای میدان دادن به برخی کشتی گیران جوان و در کنار آن باز کردن گره‌های کور در یکی دو وزن در جام زیلکوفسکی لهستان شرکت کردیم.

وی در ادامه افزود: جام زیلکوفسکی مسابقات خوبی بود. نفراتی که ما روی آنها حساب می کردیم در این مسابقات حرکت روبه جلویی داشتند و در اوزان 84 و 120 کیلوگرم نیز گره‌های کور تیم ملی کشتی آزاد باز شد.

کاوه تصریح کرد: به جز وزن 60 کیلوگرم که محمدی آن حادثه خاص و تصادف در لهستان برایش پیش آمد و باید به معالجه بپردازد، آذرشکیب نیز در وزن 120 کیلوگرم نتوانست انتظارات ما را برآورده کند.

وی تاکید کرد: آذرشکیب پس از بازگشت تیم ملی به تهران بدون اجازه اردو را ترک کرده است که مسلما با وی برخورد می کنیم. به نظر من آذرشکیب با این وضع کشتی گرفتن و تنها تمرکز روی کلینچ موفق نمی شود. ضمنا این کشتی گیر مشکلات خانوادگی نیز دارد که باید برطرف شود.

کاوه با اشاره به عملکرد خوب برخی کشتی گیران جوان در لهستان اظهار داشت: جعفری در 55 کیلوگرم ملی پوش آمریکایی را شکست داد و رضا افضلی نیز در وزن 74 کیلوگرم با وجود شکست حرکت رو به جلویی داشت.

وی در مورد انتخاب ملی پوشان اوزان 84 و 120 کیلوگرم با توجه به موفقیت گودرزی و معصومی و قهرمانی آنها در جام زیلکوفسکی لهستان گفت: با توجه به حضور محمدی سرمربی تیم ملی در تهران برای پیگیری اردوی سایر ملی پوشان ما از رقابت‌های این کشتی گیران فیلم تهیه کرده، گزارش خود را آماده کرده‌ایم و در اردوی سوم که از 19 مرداد تا 3 شهریورماه در خانه کشتی برگزار می شود، اسامی ملی پوشان اعزامی به ترکیه و گزینشی المپیک لندن را اعلام می کنیم.

کاوه در پایان خاطر نشان کرد: کشتی گیران حاضر در اردوی تیم ملی انگیزه بسیار بالایی برای شرکت در رقابت‌های جهانی دارند و امیدوارم بتوانیم در ترکیه سهمیه حضور در المپیک لندن را کسب کنیم.

رقابت‌های جام زیلکوفسکی لهستان روزهای 8 و 9 مردادماه برگزار شد و تیم ایران در این مسابقات صاحب دو مدال طلا و دو مدال برنز شد. گودرزی و معصومی با موفقیت در این رقابت‌ها به دوبنده تیم ملی برای شرکت در رقابت‌های جهانی و گزینشی المپیک که دهه پایانی شهریورماه در ترکیه برگزار می شود، نزدیک شدند.