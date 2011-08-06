طرح های تفصیلی کرمان نیاز به توجه خاص دارند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تکلوزاده ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه برگزاری شورای برنامه ریزی کرمان گفت: در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی استان کرمان طرح تفصیلی سه شهر راین، نودژو و امین شهر مطرح شد که قراراست با انجام یک سری اصلاحات اجرایی شوند.

تکلوزاده یادآورشد: با توجه به اینکه اجرای این طرح ها بحث برانگیز است باید با دقت در شورای برنامه ریزی مورد بررسی قرارگیرد تا در جلسات بعدی به تصویب برسد.

وی گفت: موضوعات دیگر مطرح شده در این شورا یک سری طرح های صنعتی و کشاورزی واقع در حریم شهرهای کرمان بود که برای تثبیت کاربری خود و دریافت سند به کارگروه مسکن معرفی شده بودند.

این مسئول تصریح کرد: 24 مورد از این گونه طرح ها امروز مطرح و اغلب تصویب شدند.

وی درباره مشکلات قرارگرفتن برخی واحدهای صنعتی در حریم شهر گفت: اغلب طرح ها در چندین سال گذشته که در محدوده خارج شهرهای کرمان واقع شده بودند و هم اکنون با گسترش شهر و افزایش حریم شهر جز محدوده شهری محسوب می شوند.

تکلوزاده ادامه داد: با توجه به برگزاری ماهانه جلسات شورای برنامه ریزی تا زمان مشخص طرح های مدنظر به تصویب خواهند رسید و معوق شدن آنها نگرانی ندارد.

وی تاکید کرد: شواری برنامه ریزی کرمان در حکم هیئت دولت استان کرمان است و مصوبات تمام کارگروههای 14گانه را در خود دارد و مصوبات در این شورا به تصویب نهایی می رسند.