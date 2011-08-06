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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۹

30 روحانی در ماه رمضان به مناطق روستایی انزلی اعزام شدند

30 روحانی در ماه رمضان به مناطق روستایی انزلی اعزام شدند

بندر انزلی - خبرگزاری مهر: رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان بندر انزلی از اعزام 32 روحانی در ماه رمضان به مناطق روستایی این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام کریم عاشوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: روحانیون اعزامی طی این مدت به بیان احکام، اقامه نماز جماعت، سخنرانی، تفسیر موضوعی قرآن در برخی مساجد، ختم قرآن و تبیین مسائل دینی می پردازند.
 
وی همچنین ماه مبارک رمضان را ماه جلوه های فطریات جوانان دانست و اظهارداشت: با توجه به فضای معنوی مساجد در این ماه مبارک هیئت امنای مساجد به عنوان خادمان زمینه حداکثری جذب جوانان را فراهم کنند.
 
رئیس تبلیغات اسلامی انزلی با تاکید بر پرهیز از برخوردهای منجر به دفع جوانان گفت: در جذب جوانان به عنوان آینده سازان کشور مراقبت های لازم صورت گیرد و مساجد باید با نیازهای روز همگام و مکان مرجع نیازمندی های روحی و معنوی جوانان شود.
 
وی افزود: در ماه مبارک رمضان عبادات فقط مورد توجه قرار گیرد و از خرافات و پرداختن به فرعیات پرهیز شود.
 
عاشوری با بیان اینکه روحانیون آگاه چراغ راه هدایت انسانها و حافظ دین هستند، تاکید کرد: روحانیان حافظ و تبیین کننده دین بوده از اینرو باید برای بیان آیات قرآن و سیره زندگی پیامبران از آنان بهره های لازم را برد.
 
وی همچنین در خصوص 50 رابط فرهنگی و نقش آنها در ارتباط بین مساجد و سازمان تبلیغات اسلامی دربندرانزلی یادآورشد: رابطان فرهنگی حلقه ارتباطی بین مساجد و سازمان تبلیغات هستند.
کد مطلب 1376690

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