به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه زنده "صبحی دیگر" به تهیه کنندگی سید رامین موسوی ملکی با آیتم‌های ویژه ماه مبارک رمضان هر روز با حضور کارشناسان برنامه روی آنتن شبکه آموزش می‌رود.

سید رامین موسوی ملکی با بیان این مطلب اظهار کرد: آیتم سلام، دعای روز، حس درونی، برکت، پخش بخشی از فیلم‌های مناسب با ماه مبارک رمضان، یادم تورا فراموش (زیارت اهل قبور) ، نون حلال و دعای فرج از ویژه‌های این برنامه صبحگاهی است.

وی افزود: برنامه زنده "صبحی دیگر" در هر هفته یک مهمان ویژه دارد که مجریان برنامه با او به گفتگو می‌نشینند.

این برنامه هر روز 9:15 تا 11 صبح از شبکه آموزش سیما روی آنتن می‌رود.

