کارشناسان راهداری کشور از 7 پل گلستان بازدید کردند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون راهداری راه و ترابری گلستان ظهر شنبه در این بازدید اظهارداشت: بازدیدهای مستمر موجب تعمیر و بهسازی پلها در اسرع وقت می شود چرا که چشم پوشی از نقص های کوچک، آسیب های بزرگتری را بوجود می آورد و در این صورت به تعمیرات گسترده تر با هزینه بیشتر نیاز خواهد بود.

عادل مصدقی گفت: به منظور اصلاح یک خرابی در پل، علت آن باید تشخیص داده شود و تنها در صورتی که علت شناخته شود امکان علاج موفقیت آمیز وجود دارد.

هدف از این بازدید، ارزیابی مستمر از میزان خرابی، نگهداری از پلها در شرایط مناسب سازه ای و ایمنی جهت عبور ترافیک بیان شده است.



در این بازدید، خرابی هایی که در پلها حادث شدند، شناسایی و روش تعمیر پیشنهادی و نتایج و پیامدهای حاصل از چشم پوشی از انجام تعمیرات آنها نیز، بیان شد.

تعدادی از کارشناسان اداره کل راه و ترابری گلستان نیز هیئت کارشناسی سازمان راهداری را در این بازدید همراهی می کردند.

در سطح راه های اصلی و فرعی استان گلستان 124 دستگاه پل از دهانه شش متری تا دهانه 30 متر به بالاتر ساخته شده است.

استان گلستان حدود پنج هزار کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد.