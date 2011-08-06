آغاز طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی مهدی نژاد ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران در ساری اظهار داشت: جهاد دانشگاهی در زمینه های پژوهش، آموزش، فرهنگی و همیاری اشتغال در حال فعالیت است.



وی با بیان اینکه بحث ممیزی انرژی به عنوان یک نوع پزشک صنعت محسوب می شود،افزود:این مساله با توجه به مصرف انرژی یکی از دغدغه های صنعتی به شمار می رود.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به طرح هدفمندی یارانه ها، مدیریت مصرف انرژی را با آغاز یکی از مشکلات صنعت برشمرد.

وی گفت: کارخانه داران تا قبل از هدفمند کردن یارانه ها دغدغه ای در خصوص مصرف انرژی نداشتند و ممکن بود دستگاه ها یا خطوط تولیدی را انتخاب کنند که راندمان انرژی مناسبی نداشته باشد.



وی با اشاره به اینکه رفع مشکلات انرژی صنعت یکی از شاخه های ممیزی انرژی است افزود: جهاد دانشگاهی مازندران طرح پژوهشی را برای ممیزی انرژی ارایه داده که در حال حاضر در قراردادی کار ممیزی انرژی بین شرکت شهرک های صنعتی استان های مازندران و خراسان شمالی در دستور کار قرار دارد.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران، به افزایش سرطان گوارش در استان اشاره کرد و اظهار داشت: مازندران می تواند قطب مرکز خاورمیانه سرطان گوارش باشد.



مهدی نژاد ادامه داد: مصرف کود شیمیایی،عدم آگاهی مناسب و جذب کودها در سفره های آب زیرزمینی می تواند سبب سرطان گوارش در استان شود که آمار زیادی را در این خصوص شاهد هستیم.



وی افزود: ما می توانیم علاوه بر استان های شمالی، کشورهای منطقه را در بحث سرطان شناسی پشتیبانی کنیم.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران اظهارداشت: نانو کودها سبب جلوگیری از آلودگی آب های زیرزمینی و غنی تر شدن محصولات کشاورزی می شود.



مهدی نژاد با بیان اینکه طرح نانوکود مورد تایید وزارت جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات علوم کشاورزی مازندران قرار گرفته است گفت: پژوهشگران جهاد دانشگاهی واحد مازندران در نظر دارند طرح نانو کود را به مرحله آزمایشگاهی و تیم صنعتی برسانند.



وی یادآور شد: نانو کودها به دلیل اینکه دارای رهایش کندی است می تواند برای افزایش رشد و باروری انواع گیاهان در هر خاکی مناسب باشد.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران با اشاره به اینکه میتیونین به عنوان مکمل غذایی کاربرد فراوانی در صنایع از قبیل مرغداری دارد، افزود: این اسید آمینه در مکمل های غذایی مورد مصرف است اما مصرف عمده آن در مرغداری ها است.



مهدی نژاد افزود: این قابلیت در میتیونین مشاهده می شود که به دلیل مقرون به صرفه بودن از نظر اقتصادی ارزش افزوده آن افزایش یابد.



وی به برگزاری دوره مهارت های کسب و کار توسط جهاد دانشگاهی مازندران اشاره کرد و افزود: اجرای دوره های توانمندسازی و مهارت های کارآفرینی ویژه دانش آموختگان، دوره های تربیت مربی کارآفرینی از برنامه های سازمان همیاری اشتغال جهاد دانشگاهی استان است.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران ادامه داد: برگزاری دوره آموزشی بهیاری و کمک بهیاری برای اولین بار در کشور با مجوز دانشگاه علوم پزشکی از جمله فعالیت های حوزه آموزش جهاد دانشگاهی استان است.



مهدی نژاد با بیان اینکه پنج مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت در شهرستانهای مازندران بهره برداری شده است ادامه داد: اولین مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت مجازی جهاد دانشگاهی کشور در مازندران در مرحله رایزنی و آماده سازی قرار دارد .



وی با اشاره به آغاز کشت به لیمو در یک هکتار از اراضی چپکرود با همکاری پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی از سال جاری اظهار داشت: طرح توسعه کشت گیاهان دارویی در پاییز سال جاری در زمینی به وسعت چهار هکتار آغاز می شود.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران افزود: پس از پیگیری های متعدد این نهاد و برقراری هماهنگی با ستاد گیاهان دارویی و طب ایرانی کشور و استانداری جهت تشکیل ستاد گیاهان دارویی، گردهمایی در این خصوص با حضور استاندار مازندران در خرداد ماه سال جاری برگزار شد.



مهدی نژاد ادامه داد: برای تحقق تشکیل ستاد گیاهان دارویی کارگروهی متشکل از جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، منابع طبیعی استان، دانشگاه علوم پزشکی مازندران و بابل و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری شکل گرفت و جلسات هفتگی در این خصوص برگزار شد.



وی افزود: دبیرخانه ستاد گیاهان دارویی از جانب استاندار به بخش دیگری سپرده شد و جهاد دانشگاهی مازندران نتوانست پیگیری مستمر را به انجام برساند و علیرغم تاکیدات استاندار، متاسفانه تاکنون این امر محقق نشد.



رئیس جهاد دانشگاهی مازندران یادآور شد: طبق قرارداد منعقد شده بین استانداری مازندران و جهاد دانشگاهی استان اولین دوره آموزشی ویژه دهیاران، کارکنان و مسئولان امور مالی و فنی دهیاری های مازندران آغاز شد.