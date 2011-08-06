سیدروح الله شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: رشته های مختلف ورزشی در ایام پر فیض ماه مبارک رمضان درگیر برگزاری رقابت های قهرمانی استان قم با عنوان جام رمضان هستند و والیبال نیز این قاعده مستثنی نیست.



وی ادامه داد: در حالی که در سطح استان مسابقات در رشته های مختلفی نظیر بسکتبال، فوتسال و چندین رشته ورزشی دیگر برگزار می شود، مسابقات والیبال جام رمضان قم نیز امسال با شرکت تیم های علاقمند به شرکت در این رقابت ها برگزار می شود.



دبیر هیئت والیبال استان قم افزود: برای همین منظور در فراخوانی عمومی از تیم های فعال در والیبال استان قم و همچنین تیم های آزاد از ادارات، نهادها و دستگاه های اداری و همچنین بخش خصوصی برای حضور در این مسابقات دعوت کردیم که در این دوره شاهد برگزاری رقابت هایی جذاب باشیم.



وی افزود: مسابقات والیبال قهرمانی جام رمضان در قم با شرکت تیم هایی که ثبت نام کرده اند در سالن ورزشی شهید محمود رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برای کسب عناوین اول تا سوم این دوره از رقابت ها، پیکار خواهند کرد.



شفیعی ابراز داشت: والیبال قم در مسیر پیشرفت قرار دارد و برای تداوم این پیشرفت آنچه که بیش از همه می تواند به رشد والیبال قم کمک شایانی داشته باشد، برگزاری مسابقات قهرمانی در سطح استان است تا استعدادهای این رشته ورزشی شناسایی شوند.



وی به برگزاری رقابت های والیبال لیگ در سطح استان قم اشاره کرد و عنوان داشت: مسابقات لیگ از جمله اتفاقات مهم در والیبال قم است که امسال سومین دوره خود را با شرکت تیم های مدعی تجربه خواهد کرد تا شاهد مسابقاتی سطح بالا باشیم.



دبیر هیئت والیبال استان قم اضافه کرد: رقابت‌های لیگ برتر والیبال باشگاه‌های استان قم با شرکت شش تیم دومین دوره خود را پشت سر گذاشت و طی آن شهید نظری از سد دیگر مدعیان قهرمانی گذشت تا تکلیف تیم قهرمان که نماینده قم در لیگ زیر گروه باشگاه‌های کشور خواهد بود، مشخص شود.



وی تصریح کرد: بدین ترتیب در پایان دومین دوره مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه‌های استان قم، تیم شهید نظری به مقام قهرمانی دست یافت، وحدت نایب قهرمان شد، عباد در جایگاه سوم قرار گرفت، شهرداری موفق به کسب رتبه چهارم شد و تیم‌های شورای شهر قنوات و شهر جعفریه پنجم و ششم شدند.



شفیعی یاد آور شد: دوره دوره پیکارهای لیگ برتر والیبال باشگاه‌‌های استان قم با حضور تیم‌‌های شهرداری قم، شهر جعفریه، شهید نظری قم، عباد قم، وحدت و شورای شهر قنوات به مدت 10 هفته به ‌صورت رفت و برگشت به انجام رسید و با قهرمانی تیم شهید نظری پایان یافت.

