امام جمعه جدید شهر ملارد معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این حجت الاسلام رضا نهاوندی به مدت 10 سال امام جمعه این شهر بود و در راه ترویج ولایتمداری و آگاهی بخشی به مردم انقلابی منطقه گام برداشت.



امام جمعه جدید ملارد در پی استقبال پرشور مردم شهرستان وارد منطقه شد و در مدخل شهر استقبال چشمگیری از وی به عمل آمد.



در عین حال هیئتهای مذهبی و اعضای ستاد نمازجمعه و ... با توزیع بروشورهایی حاوی زندگینامه امام جمعه جدید و تلاشهای امام جمعه سابق سعی در معرفی امام جمعه جدید و تقدیر از خدمات حجت الاسلام نهاوندی کردند.



حجت الاسلام حسینی در سخنانی خطاب به حضار قول داد که تریبون نماز جمعه بلندگویی برای طرح مشکلات مردم باشد.

