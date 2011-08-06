  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۵:۲۴

امام جمعه جدید شهر ملارد معرفی شد

امام جمعه جدید شهر ملارد معرفی شد

ملارد - خبرگزاری مهر: با صدور حکمی از سوی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور "حجت الاسلام سیدحسین حسینی" به عنوان امام جمعه شهرستان ملارد معرفی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیش از این حجت الاسلام رضا نهاوندی به مدت 10 سال امام جمعه این شهر بود و در راه ترویج ولایتمداری و آگاهی بخشی به مردم انقلابی منطقه گام برداشت.

امام جمعه جدید ملارد در پی استقبال پرشور مردم شهرستان وارد منطقه شد و در مدخل شهر استقبال چشمگیری از وی به عمل آمد.

در عین حال هیئتهای مذهبی و اعضای ستاد نمازجمعه و ... با توزیع بروشورهایی حاوی زندگینامه امام جمعه جدید و تلاشهای امام جمعه سابق سعی در معرفی امام جمعه جدید و تقدیر از خدمات حجت الاسلام نهاوندی کردند.

حجت الاسلام حسینی در سخنانی خطاب به حضار قول داد که تریبون نماز جمعه بلندگویی برای طرح مشکلات مردم باشد.
 

کد مطلب 1376720

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها