رسول بروشی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر تلاش دسته جمعی بازیکنان صبا برای موفقیت در لیگ یازدهم، اظهار داشت: یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگا‌ه‌های کشور جام خلیج‌فارس را خوب آغاز کرده‌ایم و قطعا این روند ادامه خواهد یافت.



وی ادامه داد: این در حالی است که تمرینات و اردوهای تدارکاتی خوبی نیز پشت سر گذاشته‌ایم و به نظر می‌رسد که بعد از انجام چند بازی در لیگ برتر در شرایط بهتری قرار بگیریم و بتوانیم حتی بازی های به مراتب بهتری را نیز به نمایش بگذاریم.



مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم عنوان داشت: با اینکه فصل را خیلی خوب آغاز کردیم و نشان دادیم که تیم برزگی هستیم اما هنوز هم نیاز به زمان داریم تا به طور کامل نقاط ضعف خود را پوشش داده و به تیمی قدرتمند در لیگ برتر امسال تبدیل شویم.



وی ابراز داشت: تیم فوتبال صبای قم این ظرفیت را دارد که در برابر تیم‌های قدرتمند لیگ برتر برای کسب برتری به میدان رفته و داعیه قهرمانی در یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را نیز داشته باشد.



بروشی در خصوص گلی که در دیدار با تراکتور سازی تبریز برای صبای قم به ثمر رساند، تصریح کرد: این گل حاصل تلاش تمام بازیکنان صبای قم بود که توپ را تا آن منطقه محوطه جریمه تیم تراکتور سازی پیش آوردند و خدا کمکم کرد تا آن را به گل برتری صبا تبدیل کنم.



وی افزود: در لحظه به لحظه دیدار با تراکتورسازی تبریز در هفته نخست فصل جدید مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور برنامه داشتیم و به خوبی توانستیم فرامین کادر فنی صبای قم را در زمین مسابقه اجرا کنیم و به سه امتیاز دست یابیم.



مهاجم گلزن تیم فوتبال صبای قم که برای نخستین بار پیراهن صبای قم در مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور را بر تن کرد، بیان داشت: بازی با تراکتور سازی را فراموش می کنیم زیرا کار سخت ما در لیگ جدید از بازی با سپاهان در این هفته رقابت‌های لیگ برتر فوتبال آغاز می‌شود.



وی ابراز داشت: سطح رقابت های لیگ برتر فوتبال امسال بسیار بالا است ولی تمام تلاش بازیکنان ما در کنار کادر فنی و مدیریت توانمند خود این است که انشاءالله بتوانیم لیگ بسیار موفقی را در یازدهمین دوره فوتبال باشگاه‌های کشور برای صبای قم رقم بزنیم.



گفتنی است: صبای قم با گل رسول بروشی، غلامرضا عنایتی و محسن بیات در هفته نخست مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور موفق شد با حساب سه بر دو تیم تراکتور سازی تبریز را در ورزشگاه یادگار امام این شهر شکست دهد.

