انتخابات عراق ، جبهه گيري اقليت در مقابل اكثريت(2)

شايان ذكر است چندي پيش هوشيار زيباري وزير امور خارجه عراق با تاكيد بر پايبندي دولت موقت به برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن يعني در 30 ژانويه (11 بهمن ) گفت : گروه هايي كه انتخابات را تحريم كرده اند نماينده اكثريت ملت عراق نيستند.

منظور زيباري برخي گروه هاي اهل تسنن (اقليت ) هستند كه به بهانه نبود امنيت در برخي مناطق عراق آن را تحريم كرده اند.

آخرين آمادگي ها براي برگزاري انتخابات عراق:



1 - شركت عراقي هاي مقيم خارج

عراقي هاي مقيم 14 كشور مي توانند در انتخابات شركت كنند ، بر اساس مصوبه هيات عالي اجرايي و نظارت بر انتخابات عراق اتباع عراق در كشورهاي ايران، استراليا، كانادا، دانمارك، آلمان، اردن، هلند، فرانسه ، سوئد، سوريه ، تركيه ، انگليس ، امارات و آمريكا مي توانند در انتخابات ماه ژانويه شركت كنند.

شايان ذكر است تاكنون حدود 14 ميليون تن از افراد واجد شرايط راي دادن درعراق ثبت نام كرده اند كه اين ثبت نام بر اساس كالابرگهاي كالاهاي اساسي مربوط به زمان حكومت صدام ديكتاتور سابق صورت گفته است.



هنداوي رئيس هيات عالي اجرايي انتخابات عراق پيش بيني كرد با ثبت نام عراقي هاي مقيم خارج تعداد ثبت نام كنندگان براي شركت در انتخابات عراق به 15 ميليون تن برسد .

به گفته وي حدود 40 هزار مركز اخذ راي كه هر كدام براي 550 هزارراي دهنده عراقي اختصاص يافته است، در سراسر عراق انتخابات را پوشش مي دهند و اين حداكثر اقدام براي تسهيل مقابله با تقلب و كاهش ازدحام براي تشويق راي دهندگان به مشاركت است .



2- نحوه انجام تبليغات انتخاباتي نامزدها

هيات عالي اجرايي و نظارت بر انتخابات عراق 15 دسامبر (25 آذر) را تاريخ آغاز تبليغات انتخاباتي كانديداها در عراق اعلام كرد.

به گفته فريد ايار سخنگوي اين هيات، تمام گروه ها و ائتلاف هاي سياسي مي توانند تبليغات انتخاباتي خود را از 15 دسامبر آغاز و تا دو روز پيش از شروع انتخابات ماه ژانويه ادامه دهند و ضرورت دارد كه تبليغات انتخاباتي كانديدها با قانون و معيارهاي مصوب هيات عالي نظارت انتخابات هماهنگ باشد.



3 - هزينه 92 ميليون دلاري برگزاري انتخابات براي عراقي هاي مقيم خارج



هيات عالي مستقل اجرايي انتخابات عراق هزينه برگزاري انتخابات براي عراقي هاي مقيم كشورهاي خارجي را 92 ميليون دلار اعلام شده است .



4- طرح ويژه دولت موقت براي تامين امنيت انتخابات عراق

به گفته يك مقام بلندپايه امنيتي عراق، در چارچوب يك طرح همه جانبه امنيتي ؛ بيش از يكصد هزار نيروي پليس عراق امنيت انتخابات و حوزه هاي اخذ راي را تامين مي كنند ، به گفته وي، وزارت دفاع عراق اقدام به استفاده از دانش آموزان و مدرسان دبيرستان هاي بغداد و ديگر شهرها و آموزش نحوه مشاركت درحفظ امنيت درمراكز انتخاباتي داخل مدارس كرده است .

5- براي مشاركت در انتخابات ماه ژانويه ؛ حزب رئيس جمهور موقت عراق اعلام موجوديت كرد

غازي الياور رئيس جمهور موقت عراق از تشكيل حزب " عراقيون " براي مشاركت در انتخابات سراسري آينده اين كشور در ماه ژانويه (11 بهمن ) خبر داد ، الياور گفت : تشكل " عراقيون " ( عراقي ها ) كه به رياست وي براي مشاركت در انتخابات 30 ژانويه تشكيل شده است تلاش مي كند به عنوان يك قدرت سياسي كه همه طيف ها و عناصر تشكيل دهنده ملت عراق و طوايفش را دور هم جمع كند، عمل كند.





6-هشدار مشاور امنيت ملي عراق به احتمال دخالت اشغالگران و بيگانگان در انتخابات آينده



موفق الربيعي مشاور امنيت ملي عراق با تاكيد بر ضرورت مشاركت همه طيف ها وجريان هاي ملت عراق از جمله اهل تسنن در انتخابات آينده نسبت به مداخله اشغالگران و برخي سفارتخانه هاي خارجي در روند برگزاري انتخابات و حمايت مالي از برخي كانديداهاي خاص براي پيشبرد منافع اين دولت ها هشدار داد.



7- شركت بيش از 85 درصد عراقي ها در انتخابات



بر اساس يك نظرسنجي انجام شده در عراق بيش از 85 درصد مردم اين كشور در انتخابات عمومي كه قرار است ژانويه (دي) برگزار شود شركت خواهند كرد.

يك نظرسنجي كه در عراق انجام شد و نتايج آن در واشنگتن منتشر شد كه بيش از 85 درصد مردم عراق در آن شركت خواهند كرد به رغم اين اشتياق و علاقه 7/58 درصد فقط اعتقاد دارند كه انتخابات برگزار خواهد شد و 4/35 درصد بر اين اعتقادند كه انتخابات به علت اعمال خشونت آميز به تعويق خواهد افتاد اما اكثريت عراقي ها (4/60درصد ) معتقدند كه وضعيت نابسامان امنيتي نبايد مانع برگزاري انتخابات در موعد مقرر آن در پايان ژانويه شود.



بين موضع احزابي كه خواستار به تعويق افتادن انتخابات شده اند و موضع هيات عالي مستقل اجرايي انتخابات كه بر برگزاري آن در موعد مقرر پافشاري مي كند بيش از 14 ميليون عراقي در داخل اين كشور از صفحات تلويزيون آگهي هاي و پيام هاي روزانه را درباره سازوكار عملي براي انتخابات آينده را به علت اوضاع بي ثبات در برخي مناطق عراق با حالتي از انتظار و نگراني دنبال مي كنند .

سه ميليون عراقي نيز در خارج اين كشور زندگي مي كنند كه دولت موقت اميدوار است اين تعداد نيز بتوانند در انتخابات آينده شركت كنند.

عراقي هايي كه در نظرسنجي شركت كرده اند تاكيد مي كنند كه برگزاري انتخابات ربطي به حوادث فلوجه و برخي مناطق عراق كه ناآرام است، ندارد و به تعويق افتادن آن به معناي شكست دولت در برقراري امنيت در سال جاري خواهد بود اما اجراي آن درموعد مقرر پرده از نقاب بسياري از ابهامات و پيچيدگي هاي حال حاضر و آينده دستگاه هاي دولتي و مناقشه هاي خصوصي و عمومي ميان احزاب وشخصيت ها برخواهد داشت كه حرف آخر را مردم خواهند زد.

به گفته اين افراد، به تعويق افتادن را فراهم شدن زمينه ادامه اقدامات خرابكارانه درمقابل گروه هاي خرابكار و فرصت طلب برضد عراق را فراهم خواهد كرد و ما هرگز اين را نخواهيم پذيرفت و انتخابات بايد در موعد مقرر برگزار شود.



8- امكان بررسي تعويق انتخابات از سوي اروپايي ها

يك روزنامه عرب زبان چندي پيش از احتمال بررسي موضوع به تعويق افتادن انتخابات عراق از سوي اروپايي ها خبر داد.

به نوشته عكاظ ، مسئولان كميسيون اروپا در بروكسل در صدد هستند تا احتمال به تعويق افتادن زمان انتخابات كه قرار است بر اساس موعد اعلام شده 30 ژانويه (11 بهمن ) برگزار شود واثرات اين تاخير در برقراري امنيت در عراق بررسي كنند





9- تهديد چهار استان عراق مبني بر تحريم انتخابات



شيوخ عشائر چهار استان در مركز و شمال عراق تهديد كردند در صورتي كه انتخابات بر اساس يك منطقه انتخاباتي برگزار شود آن را تحريم خواهند كرد.

نمايندگان عشائر استان هاي صلاح الدين، كركوك، نينوا و ديالي به فرمانده نيروهاي لشگر اول پياده نظام آمريكا تصريح كردند كه عشائر اين استان هاي چهارگانه طي دو هفته آينده تصميم خود را مبني بر شركت درانتخابات يا عدم آن را در صورت عدم اجراي مطالباتشان اعلام خواهند كردعشائر اين چهاراستان خواستار تقسيم عراق به مناطق انتخاباتي بر اساس تقسيم استاني و جمعيتي شده اند.



10 - آخرين وضعيت احزاب و گروه هاي شركت كننده در انتخابات



رئيس هيات عالي اجرايي ونظارت بر انتخابات عراق از درخواست 219 تشكل و جريان سياسي براي شركت در اولين پروسه دموكراتيك تاريخ عراق خبر داد.

به گفته عبدالحسين الهنداوي ، 219 تشكل سياسي درخواست هاي خود را براي شركت در انتخابات سراسري عراق كه قرار است 30 ژانويه (11 بهمن ) برگزار شود، به اين هيات تقديم كرده اند.

راهكاري كه هيات عالي انتخابات عراق براي انتخاب مجمع ملي موقت تصويب كرده است اين است كه هر تشكل يا حزب سياسي ليستي را شامل حداقل 12 و حداكثر 275 تن تقديم كند به شرطي كه اين ليست به امضاي حداقل 500 شهروند عراقي كه واجد شرايط راي دادن هستند، برسد .

اين در حالي است كه نيجروان بارزاني رئيس دولت محلي كردستان عراق اعلام كرده است كه اكراد منطقه كردستان آماده برگزاري انتخابات نيستند وي در توجيهي عجيب شرايط بد آب و هوايي را مانعي در برابر برگزاري انتخابات در اين منطقه اعلام كرد.

وي گفت: اكراد عراق آماده شركت در انتخابات هستند اما شرايط آب و هوايي در پايان ژانويه (11 بهمن ) براي برگزاري انتخابات درمناطق كردنشين به علت ريزش برف دراين زمان از سال كه اكثر مناطق را فرا مي گيرد نامناسب است.

وي افزود: مانع برگزاري انتخابات درمنطقه كردستان بي ثباتي اوضاع امنيتي در مركز عراق نيست بلكه شرايط بد آب وهوايي است.

هنداوي گفت : انتخابات عراق آزاد و چند حزبي خواهد بود كه براي اولين بار از سال 1954 ميلادي تاكنون برگزار مي شود و نمايندگان ما كه تعدادشان شش هزار تن است و در سراسر عراق پخش شده اند تمايل و شور و شوق مردم مناطق سني نشين را براي مشاركت در انتخابات مورد تاكيد قرار مي دهند.

11- نگراني مرجعيت از تلاش هاي هدفمند براي به تعويق انداختن انتخابات



آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعيان در عراق از به تعويق افتادن انتخابات عمومي اين كشور و احتمال سوء استفاده از آن كه نتيجه آن كشانده شدن كشور به هرج و مرج جديد خواهد بود.

مرجع بزرگ شيعيان عراق بر لزوم برگزاري انتخابات آزاد و سالم در موعد مقرر آن در ژانويه آينده (دي ماه ) تاكيد كرد.

در اين زمينه روزنامه فاينشيال انگليس نگراني هاي آيت الله سيستاني را درباره انتخابات عراق و نگراني از احتمال تضييع حقوق اكثريت ملت عراق يعني شيعيان بجا و بحق دانسته است، اين روزنامه از تلاش اعضاي دولت موقت عراق براي نتيجه گيري از پيش تعيين شده براي انتخاباتي كه قرار است در ژانويه آينده برگزار شود، تا همچنان كرسي هايي در دولت آينده داشته باشد و برخي گروه ها را از آن محروم كنند انتقاد و اعلام كرد اين مساله درنهايت به همه پرسي تبديل مي شود نه انتخابات آزاد سالم .

اين روزنامه از بي اعتنايي نظاميان اشغالگر به اصرار آيت الله سيستاني در ژوئن سال گذشته براي برگزاري عمليات دمكراتيك براي تدوين قانون اساسي جديد عراق كه سنگ بناي مشروعيت دوران جديد باشد، انتقاد و بي اعتنايي به خواسته مرجعيت بزرگ شيعه را موجب اتلاف زمان و تلاش ها و گسترش حملات مسلحانه و خشونت عنوان كرد



12- ليست انتخاباتي مورد حمايت آيت الله سيستاني ارائه شد .



به گفته يك مسئول حزب الدعوه عراق، ليست انتخاباتي مورد حمايت آيت الله سيستاني مرجع بزرگ شيعيان شامل برجسته ترين احزاب شيعه در عراق به جز گروه مقتدي صدر روحاني جوان عراقي ارائه شد.

به گفته علي الاديب مسئول اين حزب شيعي، اين ليست موسوم به " ائتلاف عراق يكپارچه" شامل مجلس اعلاي انقلاب اسلامي به رياست عبدالعزيزحكيم وحزب الدعوه و حزب كنگره ملي عراق به رياست احمد چلبي است .

اين ليست ائتلافي موسوم به "عراق يكپارچه " شامل 228 كانديدا است كه تقديم هيات عالي اجرايي مستقل انتخابات تقديم شده است كه اكثراحزاب و جريانها و گروههاي سياسي و شخصيت هاي ملي مستقل به نمايندگي از اديان عراق ومليت ها ي مختلف عراقي را دربرمي گيرد ودرآن پراكندگي جمعيتي وجغرافيايي درنظرگرفته شده است و شامل شخصيت هاي سني ازسرتاسرعراق وهمچنين كردهاي شيعه و تركمان ها و يزيديها مي شود.





12- عدم مداخله مرجعيت در روند انتخابات و رعايت اصل حمايت از منافع عموم ملت عراق



به گفته مشاور ارشد آيت الله سيستاني ، آيت الله سيستاني هيچ دخالتي در تشكيل ليست واحد براي انتخابات نمي كند .

حسين شهرستاني درباره ليستي كه از سوي كميته شش جانبه براي شركت در انتخابات سراسري عراق تشكيل شده است، تاكيد كرد اين ليست واحد صرفا اختصاص به گروه هاي شيعه ندارد بلكه همه طيف ها ومذاهب عراق را در بر مي گيرد، وي عضو كميته شش جانبه اي است كه مرجعيت شيعه درنجف براي آماده كردن يك ليست واحد براي شركت در انتخابات تشكيل داده است.

وي اين نكته را كه نيروهاي شيعه اين ليست را در انحصار خود درآورده اند ، تكذيب كرد وبه اين نكته اشاره كرد كه مرجعيت از آغاز خواستار تشكيل ليست واحد شيعي نبود ازهمان آغاز درخواست براي تشكيل ليست يكپارچه ملي كه شامل تمام قوميت ها وطوايف و جريان ها است، مطرح شد.

وي تاكيد كرد : مرجعيت درفعاليت كميته شش جانبه هيچ گونه دخالت نكرده است و ازهيچ جريان وقوميتي به زيان ديگري حمايت نكرده است دستور تشكيل آن ليست هم به طور كلي به كميته موكول شده است.به گفته وي موافقت همه شركت كنندگان در اين ليست با تاييد واستقبال مرجعيت عالي ديني مواجه شده است



13- پيشنهاد مرحله اي برگزار شدن انتخابات تكذيب شد



روزنامه " لوتون" سوئيسي ازقول اياد علاوي نخست وزيرموقت عراق از پيشنهاد مرحله اي برگزار شدن انتخابات به منظور تامين امنيت آن خبر داده بود كه ساعاتي پس از آن منابع دفتر علاوي آن را تكذيب كردند.

اين روزنامه نوشته بود كه اياد علاوي نخست وزيرموقت عراق پيشنهاد داد براي تضمين تدابير امنيتي و حفظ سلامت راي دهندگان عراقي انتخابات سراسري اين كشور كه قرار است بر اساس موعد مقرر 30 ژانويه (11 بهمن) برگزار شود به صورت مرحله اي در مدت 15 تا 20 روز برگزار شود و اين ايده با استقبال احزاب عراقي روبرو شده است ، علاوي با ايده طولاني شدن زمان راي گيري تلاش مي كند تا زمينه مشاركت بيشتر مردم را در انتخابات فراهم كند .



14- زياده خواهي اكراد عراق



اكراد عراق اعلام كرده اند يكي از دو پست رياست جمهوري يا نخست وزيري را مي خواهند .

جلال طالباني رهبر حزب اتحاديه ميهني كردستان عراق بر عزم جدي اكراد عراق براي دستيابي به يكي از دو پست رياست جمهوري يا نخست وزيري اين كشور پس از انتخابات سراسري آينده تاكيد كرد .

طالباني از طرفدارانش خواست تلاش هاي گسترده و برنامه ريزي هاي وسيعي رابراي تشويق كردها به مشاركت در انتخابات آينده براي دستيابي به نسبت بسيار خوبي از آرا بكار گيرند .

15- ائتلاف اكراد عراق



طالباني و بارزاني رهبر حزب دمكرات كردستان اوايل هفته جاري با امضاي توافقنامه اي براي شركت در انتخابات سراسري آينده يك ائتلاف تشكيل دادند تا با يك ليست واحد در انتخابات شركت كنند.براساس اين توافقنامه به طالباني حق نامزدي براي پست رياست جمهوري يا نخست وزيري پس از انتخابات عمومي داده مي شود درحالي كه بارزاني هم رياست ايالت كردستان را برعهده خواهد گرفت.

رهبران دو حزب عمده كردستان براي شركت در انتخابات سراسري عراق با چند حزب ديگر كرد( حزب اتحاد اسلامي كردستان) و تركمن و مسيحي ائتلاف تشكيل دادند و تصميم گرفتند با يك ليست مشترك كه شامل يك حزب اصولگرا ميانه رو كرد و نماينگان اقليت هاي تركمن و مسيحيت درايالت كردستان هستند در انتخابات پارلماني آينده شركت كنند.

16- ائتلاف علاوي ، پاچه چي ، طالباني و بارزاني براي انتخابات عراق



ماه گذشته يك مسئول عراقي از تشكيل ائتلاف ميان اياد علاوي ، عدنان پاچه چي ، مسعود بارزاني و جلال طالباني براي پيروزي در انتخابات سراسري آخر ژانويه (11 بهمن) خبر داده بود.

به گفته ، محمود الحديثي رئيس جمعيت متضررين از جنگ درعراق اعلام كرد كه عراقي ها برضرورت برگزاري انتخابات رياست جمهوري وپارلماني در موعد مقرر آن براي تشكيل حكومت دمكراتيك منتخب برخاسته از تمايلات و آرمانهاي مردم عراق توافق كلي دارند.

به گفته وي هماهنگي بالايي ميان اياد علاوي نخست وزير دولت موقت، عدنان پاچه چي و نصير چادرچي و دو حزب بزرگ كرد يعني حزب دمكرات به رهبري مسعود بارزاني و حزب اتحاديه ميهني به رهبري جلال طالباني براي ايجاد ائتلاف ميان اين نيروها براي پيروزي در انتخابات ماه ژانويه وجود دارد.

آنچه درنهايت درشرايط فعلي حائزاهميت است اصل برگزاري انتخاباتي آزاد وفراگيربا درنظرگرفتن مصالح عمومي اين كشور براي تعيين سرنوشت وبدست گيري امور بدست نيروهاي بومي واز همه مهمتر موضوع خروج نيروهاي بيگانه ونقش آفزيني گروههاي سياسي درقالب يك فرايند دمكراتيك است كه بنظر مي رسد اين مهم هم اينك نقطه ثقل فعاليت اكثريت جامعه عراق باشد.

