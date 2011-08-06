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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۰۸

میرباقری:

800 مبلغ مذهبی به مساجد گلستان اعزام شدند

800 مبلغ مذهبی به مساجد گلستان اعزام شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی آموزشی و پژوهشی اداره‌ کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: ‪ 800‬روحانی مبلغ در ماه مبارک رمضان به مساجد استان اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی میر باقری بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران، با اشاره به اهمیت اعزام روحانیان در ماه رمضان گفت: این روحانیان از حوزه‌های علمیه گلستان و حوزه‌های علمیه "مشهد مقدس و قم" به مساجد، دانشگاهها، ادارات و نقاط مختلف استان اعزام شدند.

وی ابراز امیدواری کرد: در نیمه دوم ماه مبارک رمضان، بویژه در لیالی قدر بتوانیم بر تعداد مبلغین ویژه و متخصص به نقاط مختلف افزایش دهیم.

میر باقری عنوان کرد: برگزاری کلاسهای آموزشی احکام و پاسخگویی به سئوالات و شبهات، قرائت قرآن، تفسیر قرآن کریم، برگزاری نماز جماعت و ادعیه، برگزاری نماز جماعت و سخنرانی، از جمله برنامه های مبلغان در این ماه مبارک است.

وی تصریح کرد: علاوه بر روحانیان بومی، مستقر و هجرت از روحانیون اعزامی از دفتر تبلیغات نیز استفاده شده تا مردم متدین منطقه با معارف دینی و اسلامی آشنایی بیشتری پیدا کنند.

به گفته وی، این روحانیون برای توسعه و نشر فرهنگ دینی و تبلیغ مسائل دینی به این مناطق اعزام شده و تا پایان ماه مبارک رمضان در این مناطق مستقر هستند.

کد مطلب 1376733

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