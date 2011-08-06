اختصاص محل اقامت به خانواده بیماران مناطق محروم در کلانشهرها

دکتر رضا شاهوردیانی، فوق تخصص جراحی پلاستیک و فلوشیپ جمجمه و صورت در جریان معاینه رایگان تعداد زیادی از بیماران ناهنجاری پوستی در استان کهگیلویه و بویراحمد که توسط گروه جراحان پلاستیک ایران انجام شد، به خبرنگار مهر گفت: مشکل بیشتر مراجعه کنندگان آگاهی نداشتن از نحوه درمان بیماری و سرگردانی در شهرهای دیگر برای مداوای بیماران است.

وی گفت: در جریان معاینه بیماران استان کهگیلویه و بویراحمد و بیماران خاص استانهای دیگر متوجه شدیم بسیاری از آنها نمی توانند به تهران یا شهرهای دیگری که امکانات درمانی مناسبی دارند منتقل شوند چون فراهم کردن امکانات اقامتی و سفر به شهر دیگر از نظر مالی برای آنها مشکل است همچنین با این اقدام برای مدتها در یک شهر بزرگ سرگردان می شوند.

این جراح پلاستیک ادامه داد: به عنوان مثال بیماری که به تهران می آید نمی داند باید چه خیابانهایی را طی کند تا به مرکز درمانی مورد نظرش برسد و یا مجبور است در مسافرخانه اقامت کند و برای رفتن تا بیمارستان بالای شهر مسافت طولانی را با هزینه بسیار گران طی کند. بنابراین اگر مرکزی ایجاد شود که وقتی بیماران به تهران می آیند در آنجا اقامت کنند و افرادی نیز همه راهنماییهای لازم اعم از آدرس مراکز درمانی، نحوه استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی و موارد دیگر را به آنها بدهند دیگر از اینکه برای درمان به تهران بیایند ترسی ندارند و سرگردان نمی مانند.

شاهوردیانی با بیان اینکه بسیاری از بیماران خاص در استانهای محروم کشور بیشتر به پول درمان احتیاج دارند، گفت: گاهی چندین سال از بیماری یک فرد می گذرد اما خانواده او انقدر آگاهی و پول ندارد که این فرد را به مراکز درمانی پیشرفته در شهرهای دیگر ببرند تا زودتر درمان شود بنابراین با گذشت چند سال از بیماری اش دیگر نمی توان کاری برای او انجام داد.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و فلوشیپ جمجمه و صورت گفت: ممکن است جراحان و پزشکان زیادی باشند که بتوانند بیماران استانهای محروم را رایگان عمل کنند اما چون این دسته از بیماران نمی توانند هزینه سفر به تهران را بدهند برای همیشه از نعمت سلامتی نیز محروم می مانند.