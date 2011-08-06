پتانسیلهای گردشگری مناطق عملیاتی آذربایجان غربی معرفی نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی بعد از ظهر شنبه در نخستین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با بیان اینکه دفاع از انقلاب و ارزشهای انقلاب از اهداف مهم طی هشت سال فاع مقدس بود، افزود: انتقال این فرهنگ به آیندگان از دغدغه های اصلی بوده و باید در طرح گردشگری جنگ این ارزشهای معنوی به خوبی شناسایی و به نسلهای آینده منتقل شود.

وی ضمن تاکید بر توجه به تقویت روحیه سلحشوری و پاسداشت روحیه استقامت و پایداری مردم در طراحی المان ها و معماری یادمانهای دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: آذربایجان غربی از روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب در مناطق شهری و مرزها با عناصر ضد انقلاب و دشمن بعثی سرافرازانه به مقابله برخواسته و سرداران رشید بسیاری را تقدیم کرده و هم اکنون نیز شاهد شهادت فرزندان غیور این مرز وبوم در دفاع از انقلاب و کیان اسلامی هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود گفت: توجه به مباحث گردشگری و ایجاد پیوند میان تمامی حوزه های مرتبط با بحث گردشگری بسیار مهم بوده و باید در مطالعات جامع نسبت به برقراری ارتباط منطقی میان این حوزه های توجه بیشتری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تشریح طرح جامع گردشگری جنگ در استان، افزود: این طرح بر اساس مصوبه دولت در نخستین سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان در خصوص توسعه گردشگری جنگ در مناطق عملیاتی غرب کشور تهیه شده است.

اسدالله علیزاده افزود: توسعه گردشگری در مناطق عملیاتی، فراهم سازی زمینه های رشد و توسعه اقتصادی این مناطق همگام با محرومیت زدایی و جلوگیری از روند مهاجرت و آشنایی با حماسه های دوران دفاع مقدس از جمله اهداف این طرح است .

در ادامه این جلسه مقرر شد مشاور طرح احداث یادمانهای دوران دفاع مقدس آذربایجان غربی بر اساس اولویتها و شاخصهای دوران دفاع مقدس طرح مطالعاتی را پس از بررسی مجدد، ارائه دهد .