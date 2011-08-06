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۱۵ مرداد ۱۳۹۰، ۱۸:۲۴

محمودی:

پتانسیلهای گردشگری مناطق عملیاتی آذربایجان غربی معرفی نشده اند

پتانسیلهای گردشگری مناطق عملیاتی آذربایجان غربی معرفی نشده اند

ارومیه - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پتانسیلهای گردشگری جنگ در مناطق عملیاتی رزمندگان با نیروهای بعثی و ضد انقلاب در استان معرفی نشده اند خواستار فعالیت بیشتر در این زمینه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد محمودی بعد از ظهر شنبه در نخستین جلسه کارگروه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی با بیان اینکه دفاع از انقلاب و ارزشهای انقلاب از اهداف مهم طی هشت سال فاع مقدس بود، افزود: انتقال این فرهنگ به آیندگان از دغدغه های اصلی بوده و باید در طرح گردشگری جنگ این ارزشهای معنوی به خوبی شناسایی و به نسلهای آینده منتقل شود.

وی ضمن تاکید بر توجه به تقویت روحیه سلحشوری و پاسداشت روحیه استقامت و پایداری مردم در طراحی المان ها و معماری یادمانهای دوران دفاع مقدس، اظهار داشت: آذربایجان غربی از روزهای نخستین پس از پیروزی انقلاب در مناطق شهری و مرزها با عناصر ضد انقلاب و دشمن بعثی سرافرازانه به مقابله برخواسته و سرداران رشید بسیاری را تقدیم کرده و هم اکنون نیز شاهد شهادت فرزندان غیور این مرز وبوم در دفاع از انقلاب و کیان اسلامی هستیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه سخنان خود گفت: توجه به مباحث گردشگری و ایجاد پیوند میان تمامی حوزه های مرتبط با بحث گردشگری بسیار مهم بوده و باید در مطالعات جامع نسبت به برقراری ارتباط منطقی میان این حوزه های توجه بیشتری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی نیز در این جلسه با تشریح طرح جامع گردشگری جنگ در استان، افزود: این طرح بر اساس مصوبه دولت در نخستین سفر استانی رئیس جمهور به خوزستان در خصوص توسعه گردشگری جنگ در مناطق عملیاتی غرب کشور تهیه شده است.

اسدالله علیزاده افزود: توسعه گردشگری در مناطق عملیاتی، فراهم سازی زمینه های رشد و توسعه اقتصادی این مناطق همگام با محرومیت زدایی و جلوگیری از روند مهاجرت و آشنایی با حماسه های دوران دفاع مقدس از جمله اهداف این طرح است .

در ادامه این جلسه مقرر شد مشاور طرح احداث یادمانهای دوران دفاع مقدس آذربایجان غربی بر اساس اولویتها و شاخصهای دوران دفاع مقدس طرح مطالعاتی را پس از بررسی مجدد، ارائه دهد .

کد مطلب 1376752

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